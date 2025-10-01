Fontos újítást jelentett be a MÁV a helyjegyek kapcsán - Tudni fogjuk, hol várjunk a peronon

Akinek helyjegye van, most már pontosan ott várakozhat a peronon, ahová a kocsija érkezik, közölte szerdán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Ugyanis a MÁV ezentúl remélhetőleg egyre több színes ábrán mutatja majd a peronokon, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték.

MÁV-újítás a kelenföldi peronokon.

Nyáron elindított utastájékoztatási projektjük a vakáció alatt a kijelölt balatoni állomásokon segítette az utasok gyorsabb felszállását, a vonatok állomáson töltött idejének hatékonyabb kihasználását, mostantól pedig már Kelenföldön is találkozhatnak vele. Ez a nemzetközi gyakorlatban bevált módszer Magyarországon egy több mint 40 helyszínen futó pilotprojektként működik, és a visszajelzések pozitívak. A rendszer bizonyított: gyorsabb és kényelmesebb felszállást biztosít utasaik számára. Kérik, hogy az utasok figyeljék a szektortáblákat az állomásokon. A MÁV-nál rákérdeztünk, az újítás a Győr-Moson-Soproni vasútállomásokon mikor jelenhet meg, válaszukat várjuk.