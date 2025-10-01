október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kényelmesebb utazás

1 órája

Fontos újítást jelentett be a MÁV a helyjegyek kapcsán - Tudni fogjuk, hol várjunk a peronon

Címkék#máv#vasútállomás#Győr

Kényelmesebb peronok. A MÁV ezentúl a kelenföldi vasútállomáson minden peronon színes ábrán mutatja, melyik kocsi melyik szektorban áll meg.

Kisalföld.hu

Akinek helyjegye van, most már pontosan ott várakozhat a peronon, ahová a kocsija érkezik, közölte szerdán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Ugyanis a MÁV ezentúl remélhetőleg egyre több színes ábrán mutatja majd a peronokon, melyik kocsi melyik szektorban áll meg, a betűjelzéseket pedig a peron megfelelő részén is elhelyezték. 

MÁV-újítás a kelenföldi peronokon
MÁV-újítás a kelenföldi peronokon.

MÁV-újítás a kelenföldi peronokon

Nyáron elindított utastájékoztatási projektjük a vakáció alatt a kijelölt balatoni állomásokon segítette az utasok gyorsabb felszállását, a vonatok állomáson töltött idejének hatékonyabb kihasználását, mostantól pedig már Kelenföldön is találkozhatnak vele. Ez a nemzetközi gyakorlatban bevált módszer Magyarországon egy több mint 40 helyszínen futó pilotprojektként működik, és a visszajelzések pozitívak. A rendszer bizonyított: gyorsabb és kényelmesebb felszállást biztosít utasaik számára. Kérik, hogy az utasok figyeljék a szektortáblákat az állomásokon. A MÁV-nál rákérdeztünk, az újítás a Győr-Moson-Soproni vasútállomásokon mikor jelenhet meg, válaszukat várjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu