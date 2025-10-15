MÁV: Október 16-tól egységes lesz a pótdíj összege a fedélzeten és a csekken történő fizetésnél is!

Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek –írja weboldalán a MÁV.

MÁV:Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

MÁV: egységes lesz a pótdíj összege

Ezt a fejlesztést követően tehát – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan – a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki a könnyen és olcsón megvásárolható jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását (és nem jogosult ingyenes utazásra).

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését minden idők leghosszabb türelmi időszaka és figyelemfelhívó kampánya előzte meg. Több mint 1 teljes éven keresztül nem érvényesítettük a fedélzeten a jogszabály szerinti új pótdíj-összeget és minden érintett állomáson, megállóhelyen tájékoztató anyagokon figyelmeztettük utasainkat a változásra.

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.

A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

Egységes pótdíj fedélzeten és 30 napon belül: 25 ezer forint

A zónán belüli utazáskor egységesedett tehát a pótdíj összege, illetve kivezetésre kerül a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíj, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet.