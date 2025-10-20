Kötelező a maszk használata a mosonmagyaróvári kórházban

Tekintettel az egyre gyakrabban előforduló légúti megbetegedésekre – úgy a betegek, mind a dolgozók körében – maszk használata a vizsgálókban és a kórtermekben kötelező! – tette közzé a mosonmagyaróvári Karolina Kórház közösségi oldalán.

Kötelező a maszk viselése mosonmagyaróvári kórházban.

Fotó: Kerekes István

A maszk viselése kötelező a légúti tünetes betegeknek

Mint írják, a szakrendelőben a légúti tünetes betegek számára is kötelező a maszk viselése, tünetmentes- vizsgálatra érkezők számára a maszk használata erősen ajánlott.