Légúti megbetegedések
58 perce
Kötelező a maszk használata a mosonmagyaróvári kórházban
Maszkot kell viselni a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban a vizsgálókban és a kórtermekben. A maszk viselését az egyre gyakrabban előforduló légúti megbetegedések miatt vezették be.
Tekintettel az egyre gyakrabban előforduló légúti megbetegedésekre – úgy a betegek, mind a dolgozók körében – maszk használata a vizsgálókban és a kórtermekben kötelező! – tette közzé a mosonmagyaróvári Karolina Kórház közösségi oldalán.
A maszk viselése kötelező a légúti tünetes betegeknek
Mint írják, a szakrendelőben a légúti tünetes betegek számára is kötelező a maszk viselése, tünetmentes- vizsgálatra érkezők számára a maszk használata erősen ajánlott.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre