Őszi kavalkád a Lászlómajorban – újra itt a Majorsági Nap

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Lászlómajor idén is tárt kapukkal várja a családokat, természetkedvelőket és a kíváncsi felfedezőket egy egész napos élményre, ahol a hagyomány, a természet és a szórakozás kéz a kézben jár.

A Lászlómajorban mindig érdekes és izgalmas az élet.

Fotó: Kisalföld archív

Majorsági-nap mindenkinek

A napot a süttöri óvodások műsora nyitja, majd a hivatalos megnyitón Kulcsárné Roth Matthaea igazgató és Barcza Attila országgyűlési képviselő köszönti a vendégeket. A hangulatot az Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület tánca fokozza, majd a gyerekeket varázsolja el a Bogárháton társulat “Holtfa csodája” című interaktív meseelőadása.

A délelőtt folyamán gólyalábasok lepik el a majorság udvarát, délben pedig kezdődhet a közös nevetés és muzsika a Vándor Muzsikus előadásával. Délután sem marad el a látvány: a lovasíjász- és fegyverbemutató garantáltan mindenkit ámulatba ejt. A nap zárásaként a Soproni Juventus Koncert-fúvószenekar tölti meg dallammal a Lászlómajort.

A Majorsági Nap a szórakozás mellett a felfedezésről is szól! Az egész nap olyan interaktív szemléletformáló programok és kézműves foglalkozások várják a látogatókat, mint például a gyógynövényes tasakok készítése vagy a mikroszkópozás, madarászat és bogarászás,

A természet szerelmesei betekinthetnek a méhészet világába, miközben a gyerekek saját rovarhotelt vagy madáretetőt is barkácsolhatnak.

A rendezvény ideje alatt helyi termelők vására csábítja a látogatókat kézműves portékákkal, finom ízekkel és házias hangulattal. A nap nem múlhat el jótékonyság nélkül, ezúttal Heiner Brunonak gyűjtenek a szervezők.

A Majorsági Nap a közösségről, a hagyományról és a természet szeretetéről szól. Egy nap, amikor megáll az idő, és újra közelebb kerülünk egymáshoz.