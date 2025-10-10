október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Őszi kavalkád a Lászlómajorban – újra itt a Majorsági Nap

Címkék#Majorsági Nap#Fertő-Hansági Nemzeti Park#Lászlómajor

Október 11-én (szombaton) 10 órától Sarród ismét megtelik élettel, hiszen elérkezett az év egyik legvidámabb és legszínesebb eseménye a Majorsági Nap.

Kisalföld.hu

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Lászlómajor idén is tárt kapukkal várja a családokat, természetkedvelőket és a kíváncsi felfedezőket egy egész napos élményre, ahol a hagyomány, a természet és a szórakozás kéz a kézben jár.

Major
A Lászlómajorban mindig érdekes és izgalmas az élet.
Fotó: Kisalföld archív

Majorsági-nap mindenkinek

A napot a süttöri óvodások műsora nyitja, majd a hivatalos megnyitón Kulcsárné Roth Matthaea igazgató és Barcza Attila országgyűlési képviselő köszönti a vendégeket. A hangulatot az Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület tánca fokozza, majd a gyerekeket varázsolja el a Bogárháton társulat “Holtfa csodája” című interaktív meseelőadása.

A délelőtt folyamán gólyalábasok lepik el a majorság udvarát, délben pedig kezdődhet a közös nevetés és muzsika a Vándor Muzsikus előadásával. Délután sem marad el a látvány: a lovasíjász- és fegyverbemutató garantáltan mindenkit ámulatba ejt. A nap zárásaként a Soproni Juventus Koncert-fúvószenekar tölti meg dallammal a Lászlómajort.

A Majorsági Nap a szórakozás mellett a felfedezésről is szól! Az egész nap olyan interaktív szemléletformáló programok és kézműves foglalkozások várják a látogatókat, mint például a gyógynövényes tasakok készítése vagy a mikroszkópozás, madarászat és bogarászás,
A természet szerelmesei betekinthetnek a méhészet világába, miközben a gyerekek saját rovarhotelt vagy madáretetőt is barkácsolhatnak.

A rendezvény ideje alatt helyi termelők vására csábítja a látogatókat kézműves portékákkal, finom ízekkel és házias hangulattal. A nap nem múlhat el jótékonyság nélkül, ezúttal Heiner Brunonak gyűjtenek a szervezők.

A Majorsági Nap a közösségről, a hagyományról és a természet szeretetéről szól. Egy nap, amikor megáll az idő, és újra közelebb kerülünk egymáshoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu