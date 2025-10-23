október 23., csütörtök

Meglepő fordulat

2 órája

Magyar Péter is ott van a Békemeneten +fotó

Címkék#Nyugati pályaudvar#Békemenet#Magyar Péter

A Békemenet résztvevői nem akármilyen meglepetéssel szembesültek a Nyugati pályaudvarnál.

Kisalföld.hu

A Vadhajtások vette észre, hogy különleges installáció került ki a Békemenet útvonalára. A Tisza-vezér brüsszeli bábként feszített a magasban. 

 

 

