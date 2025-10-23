Meglepő fordulat
2 órája
Magyar Péter is ott van a Békemeneten +fotó
A Békemenet résztvevői nem akármilyen meglepetéssel szembesültek a Nyugati pályaudvarnál.
A Vadhajtások vette észre, hogy különleges installáció került ki a Békemenet útvonalára. A Tisza-vezér brüsszeli bábként feszített a magasban.
Ezt ne hagyja ki!Élő közvetítés
6 órája
Békemenet 2025: a béke hangja szólal meg újra BudapestenA CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is a béke és a szabadság melletti kiállás szimbóluma.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre