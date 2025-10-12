október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Falu Program

58 perce

Újabb sikeres pályázatok, megújulhatnak a Győr környéki települések

Címkék#segítség#Magyar Falu#Fekete Dávid

Falugondnok busz, kommunális eszközök beszerzése, ingatlanfejlesztés. Újabb sikeres pályázatok a Magyar Falu programban Győr és térsége településeinek.

Kisalföld.hu

Újabb nagyszerű projektek kapnak kormányzati támogatást a Magyar Falu program segítségével térségünkben, osztotta meg a hírt közösségi oldalán Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, önkormányzati képviselő.

Magyar Falu program Győr és térsége fejlődéséért. A képen Fekete Dávid és térségbeli polgármesterek egy egyeztetés után
Magyar Falu program Győr és térsége fejlődéséért. A képen Fekete Dávid és térségbeli polgármesterek egy egyeztetés után. Forrás: Fekete Dávid közösségi oldala

Magyar Falu program Győr és térsége fejlődéséért

Eszerint 

  • Bőny 50 millió forintos támogatással korszerűsítheti óvodáját, 
  • Pér temetőfejlesztésre nyert közel 6 millió forintot. 
  • Ravazd közel 18 millió forintból, 
  • Veszprémvarsány megközelítőleg 18 millió forintból 
  • és Sokorópátka is 17 millió forintból falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert forrást. 
  • Rétalapon több mint 5 millió forintból, 
  • Szerecsenyben több mint 6 millió forintból, 
  • Tápszentmiklóson közel 15 millió forintból, 
  • Sikátorban is közel 1 millió forintból valósulhat meg új kommunális eszközök beszerzése. 
  • Tényőn az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat fejleszthetik közel 30 millió forint segítségével.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu