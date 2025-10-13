Megújulhat a tényői hivatal épülete

Tényő önkormányzata 27 438 070 forint támogatást nyert a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című pályázatán a polgármesteri hivatal átalakítására, belső felújítására.

A Magyar Falu Program támogatta. A megújuló épület megfelelő körülményeket biztosít majd a hivatali ügyek intézéséhez.

A beruházás eredményeként két iroda összenyitásával egy nagyobb termet alakítanak ki, mely méltó helyet ad majd a képviselő testületi üléseknek, házasságkötéseknek, önkormányzati és parlamenti választásoknak.

A felújítás során belső nyílászárókat és burkolatokat cserélnek, kijavítják a vakolati, lábazati hibákat.