Magyar Falu Program
2 órája
Újabb sikeres pályázatok, megújulhatnak a Győr környéki települések
Falugondnok busz, kommunális eszközök beszerzése, ingatlanfejlesztés. Újabb sikeres pályázatok a Magyar Falu programban Győr és térsége településeinek.
Újabb nagyszerű projektek kapnak kormányzati támogatást a Magyar Falu program segítségével térségünkben, osztotta meg a hírt közösségi oldalán Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, önkormányzati képviselő.
Magyar Falu program Győr és térsége fejlődéséért
Eszerint
- Bőny 50 millió forintos támogatással korszerűsítheti óvodáját,
- Pér temetőfejlesztésre nyert közel 6 millió forintot.
- Ravazd közel 18 millió forintból,
- Veszprémvarsány megközelítőleg 18 millió forintból
- és Sokorópátka is 17 millió forintból falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert forrást.
- Rétalapon több mint 5 millió forintból,
- Szerecsenyben több mint 6 millió forintból,
- Tápszentmiklóson közel 15 millió forintból,
- Sikátorban is közel 1 millió forintból valósulhat meg új kommunális eszközök beszerzése.
- Tényőn az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat fejleszthetik közel 30 millió forint segítségével.
