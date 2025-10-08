Holló, parlagi sas, vörös kánya - Madármegfigyelés Mekszikópusztán

A rendezvény célja, hogy a madárvonulás megfigyelésével, bemutatásával felhívja a figyelmet a madár- és természetvédelem fontosságára, a globális természetvédelmi problémákra, bemutassa a madárvédő szervezetek munkáját, növelje azok társadalmi támogatottságát.

A madárvonulás megfigyelésével, bemutatásával hívják fel a figyelmet a madár és természetvédelem fontosságára Fotó: MME

Madárvonulás megfigyelése

Első alkalommal 1993 októberében rendezték meg 17 ország részvételével (1812 programmal). A 2017-es, 25 éves jubileumi napok már 41 országban (934 programmal) zajlott, melyen 21 704 fő 4 012 868 madarat számlált összesen. Idejét körülbelül az őszi madárvonulásokkal összhangban állapították meg, így az esemény szakmai és közösségi célokat is szolgál, hiszen az akció az európai államok között zajló verseny is.

A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, igaz, a jelentkezők számát az időjárás is leredukálja gyakran. A megfigyelések tehát a mellett, hogy európai szintű információ gyűjtést tesznek lehetővé az őszi madárvonulásról, az ingyenes országos rendezvények sokakat megszólítanak és csábíthatunk ki a szabadba, hogy a madármegfigyelés élményének részesei lehessenek.

Mekszikópusztán október első hétvégéjén a program korán kezdődött, hiszen reggel hat órakor már kifeszítették a hálókat. A madárgyűrűző csapat keze az első ellenőrzés alkalmával ugyan még fázott, ám az a tucatnyi kék cinege, amely a hálóba került, gondoskodott róla, hogy ujjaik gyorsan átmelegedjenek. A nap kezdetén néhány havasi partfutó kapott gyűrűt, ezt követően pedig az énekesmadarak jelölése következett.

Ez a kis partfutó is gyűrűt kapott Fotó: MME

A csapat tagjai a mekszikópusztai zsiliptől indultak el a les irányába, miközben figyelték és számolták a madarakat. A lesről már jóval több fajt sikerült megfigyelniük, és nem sokkal később a hálóba került madarak közül is láthattak néhányat a résztvevők. Egy kicsit később megfigyelhették, ahogy a kis godák egy nagy goda társaságában átkutatják az iszapot, láthatták, hogy a hollók hogyan próbálják meg egyszerre elkergetni a vörös kányát és a fiatal parlagi sast, sőt, a szemfülesek még egy-egy füsti fecskét is észrevehettek.