Csodaszép cicusok a macskakiállításon Győrben - XXL galéria

- A két nap során 130 cica vendégeskedik összesen a csarnokban - avatott be minket Tóth Judit főszervező. - Az állatok hosszú, félhosszú és rövid szőrűek, sziámi fajták, illetve vannak közöttük kopaszok is. Emellett házi kedvencek is versenyeznek, persze szigorúan chipeltek és ivartalanítottak. Négy bíró választja ki a négy kategória legjobbjait, majd megválasztjuk a kiállítás legjobbját is - fogalmazott.

Egy Csehországból érkezett párt megszólítottunk, ők 60 macskát tartanak, természetesen jórészt tenyésztésre. Rendszeres résztvevői a nemzetközi kiállításnak, és Győrt is nagyon szeretik, így hosszabb időt töltenek el nálunk, nem csak a versenyre érkeztek.

Egy győri anyuka és kislánya elmondták nekünk, hogy igazi macskabolondok, ezért hosszú órákon keresztül nézegették a cicákat, amelyek jórészt pihenéssel töltötték az időt a ketrecükben.

- Két macskánk van otthon, Szürke és Rózi. Hogy miért szeretjük őket? Mert édesek és flegmák - mondta nekünk Katinka és Mira.

A macskák vasárnap 18 óráig még láthatók a kiállításon belépőjeggyel.

