29 perce
Csodaszép cicusok a macskakiállításon Győrben - XXL galéria
A Felis Hungarica rendezésében FIFe nemzetközi macskakiállítást rendeznek a hétvégén Győrben, a Molnár Vid Bertalan művelődési központban Az idei évben újra találkozhatnak a lelkes rajongók csodaszép macska sokaságával. A két nap alatt közel 130 macskát csodálhat meg a közönség a macskakiállításon.
Minden évben Győrben rendezik meg a két napos Felis Hungarica - FIFe nemzetközi kiállítást. Tóth Judit főszervező, a Felis Hungarica, a magyar macska egyesület vezetője szombaton elmondta portálunknak, hogy nagyon szeretik a várost. Korábban a belvárosban rendezték az eseményt, de most már évek óta Győrszentivánon, a Molnár Vid Művelődési Központban kapnak helyet a macskák szerelmesei.
Macska minden mennyiségben a Molnár Vidben
Idén több mint tíz országból érkeztek a kiállításra, tenyésztők és olyanok, akik szerették volna házi kedvenceiket megmutatni a nagyvilágnak. Szombaton ingyenes melanoma szűréssel is készültek a látogatóknak, illetve mindkét nap fajtabemutatót tartanak.
Cuki cicák aranyozzák be a hétvégét, szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállításról
- A két nap során 130 cica vendégeskedik összesen a csarnokban - avatott be minket Tóth Judit főszervező. - Az állatok hosszú, félhosszú és rövid szőrűek, sziámi fajták, illetve vannak közöttük kopaszok is. Emellett házi kedvencek is versenyeznek, persze szigorúan chipeltek és ivartalanítottak. Négy bíró választja ki a négy kategória legjobbjait, majd megválasztjuk a kiállítás legjobbját is - fogalmazott.
Egy Csehországból érkezett párt megszólítottunk, ők 60 macskát tartanak, természetesen jórészt tenyésztésre. Rendszeres résztvevői a nemzetközi kiállításnak, és Győrt is nagyon szeretik, így hosszabb időt töltenek el nálunk, nem csak a versenyre érkeztek.
Egy győri anyuka és kislánya elmondták nekünk, hogy igazi macskabolondok, ezért hosszú órákon keresztül nézegették a cicákat, amelyek jórészt pihenéssel töltötték az időt a ketrecükben.
- Két macskánk van otthon, Szürke és Rózi. Hogy miért szeretjük őket? Mert édesek és flegmák - mondta nekünk Katinka és Mira.
A macskák vasárnap 18 óráig még láthatók a kiállításon belépőjeggyel.
Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjárólFotók: Molcsányi Máté
A hétvégén rendezték meg a Győri nemzetközi macskakiállítástFotók: Molcsányi Máté