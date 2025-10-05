október 5., vasárnap

Több mint tíz országból érkeztek

29 perce

Csodaszép cicusok a macskakiállításon Győrben - XXL galéria

Címkék#Felis Hungarica#macska#Győrszentiván

A Felis Hungarica rendezésében FIFe nemzetközi macskakiállítást rendeznek a hétvégén Győrben, a Molnár Vid Bertalan művelődési központban Az idei évben újra találkozhatnak a lelkes rajongók csodaszép macska sokaságával. A két nap alatt közel 130 macskát csodálhat meg a közönség a macskakiállításon.

Gyurina Zsolt

Minden évben Győrben rendezik meg a két napos Felis Hungarica - FIFe nemzetközi kiállítást. Tóth Judit főszervező, a Felis Hungarica, a magyar macska egyesület vezetője szombaton elmondta portálunknak, hogy nagyon szeretik a várost. Korábban a belvárosban rendezték az eseményt, de most már évek óta Győrszentivánon, a Molnár Vid Művelődési Központban kapnak helyet a macskák szerelmesei. 

Macska minden mennyiségben a Molnár Vidben
Macska minden mennyiségben a Molnár Vidben Fotó: Molcsanyi Mate

Macska minden mennyiségben a Molnár Vidben

Idén több mint tíz országból érkeztek a kiállításra, tenyésztők és olyanok, akik szerették volna házi kedvenceiket megmutatni a nagyvilágnak. Szombaton ingyenes melanoma szűréssel is készültek a látogatóknak, illetve mindkét nap fajtabemutatót tartanak.

- A két nap során 130 cica vendégeskedik összesen a csarnokban - avatott be minket Tóth Judit főszervező. - Az állatok hosszú, félhosszú és rövid szőrűek, sziámi fajták, illetve vannak közöttük kopaszok is. Emellett házi kedvencek is versenyeznek, persze szigorúan chipeltek és ivartalanítottak. Négy bíró választja ki a négy kategória legjobbjait, majd megválasztjuk a kiállítás legjobbját is - fogalmazott.

Egy Csehországból érkezett párt megszólítottunk, ők 60 macskát tartanak, természetesen jórészt tenyésztésre. Rendszeres résztvevői a nemzetközi kiállításnak, és Győrt is nagyon szeretik, így hosszabb időt töltenek el nálunk, nem csak a versenyre érkeztek. 

Egy győri anyuka és kislánya elmondták nekünk, hogy igazi macskabolondok, ezért hosszú órákon keresztül nézegették a cicákat, amelyek jórészt pihenéssel töltötték az időt a ketrecükben. 

- Két macskánk van otthon, Szürke és Rózi. Hogy miért szeretjük őket? Mert édesek és flegmák - mondta nekünk Katinka és Mira. 

A macskák vasárnap 18 óráig még láthatók a kiállításon belépőjeggyel.

SOK FOTÓ ITT!

Szívmelengető fotókat hoztunk a Győri nemzetközi macskakiállítás első napjáról

Fotók: Molcsányi Máté

A hétvégén rendezték meg a Győri nemzetközi macskakiállítást

Fotók: Molcsányi Máté

 

