Ünnepélyes útátadás

3 órája

Három álom vált valóra az M86-os gyorsforgalmi átadásával, kilenc évvel ezelőtt

Címkék#Szombathely#Hegyfalu#Csorna#M86-os főút#Európa#úthálózat#autópálya#Áder János

Kilenc évvel ezelőtt adták át az M86-os gyorsforgalmi Csorna és Hegyfalu közti szakaszát. A beruházás, az M86-os "közelebb hozta" egymáshoz Győrt és Szombathelyt, hiszen alig egy órára csökkentette a két megyeszékhely közti utazási időt.

Kisalföld.hu

"Kilenc éve autózhatunk az M86-oson Csornától Vas vármegye felé. Óriási segítség ez, főként a Dél-Rábaköznek!"- írta közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. A politikus 2016. október 25-re utalt, amikor átadták az M86-os gyorsforgalmi út Hegyfalu és Csorna közötti szakaszát. Beled térségében volt az ünnepség és Áder János, akkori köztársasági elnök mondott ünnepi beszédet.

Az M86-os út Csorna és Hegyfalu közti szakaszát kilenc évvel ezelőtt adták át ünnepélyesen.
Az M86-os gyorsforgalmi Csorna és Hegyfalu közti szakaszát ünnepélyesen adták át 2016. októberében. Áder János köztársasági elnök mondott beszédet. Fotó: Kisalföld archívum

M86: közelebb hozta a megyeszékhelyeket

"Ma nemcsak a Csorna és Hegyfalu között lévő települések lakói lélegezhetnek fel, hanem mondhatom azt is, hogy három álom valóra váltásáról is beszélhetünk. Az első álom, a helyiek, az itt élők, a kisebb településen, városokban, községekben élők álma az volt, hogy biztonságosan utazhassanak, hiszen a 85-ös és a 86-os út Magyarország két legveszélyesebb, legtöbb áldozatot követelő útszakasza volt, ahol a legtöbb baleset történt, továbbá, hogy visszanyerjék a jogukat a nyugodt, vidéki élethez, a zajmentes, pormentes, forgalommentes, nyugodt vidéki élethez.

A másik álom a megyeszékhelyen élők álma, a Szombathelyen élők álma: teljesüljön az ígéret, hogy az ország valamennyi megyeszékhelye országos úthálózat részeként autópálya vagy autóút segítségével megközelíthető legyen. Ez most Szombathely esetében is teljesül végre.

Egy európai úthálózat része  

A harmadik egy európai álom, ami sok-sok évvel ezelőtt fogalmazódott meg, és jó hat-hét esztendővel ezelőtt fogtak hozzá a megvalósításához. Ez az álom arról szól, hogy a Balti-tengertől egészen Fiuméig, Rijekáig autópályán, autóúton juthassunk el. Hogy ne csak kelet-nyugati irányba szeljék át autópályák Európát, hanem észak-déli irányban is, és az észak-dél irányú folyosók ne csak a tőlünk nyugatabbra lévő országokban épüljenek, hanem itt, Kelet-Európában is. Ez az úgynevezett 65-ös folyosó, ezt a nevet viseli ez a hosszú autópálya, ami majd valamikor a Baltikumtól Rijekáig köti össze az országokat. Így egy európai úthálózat része lesz majd az a szakasz, ahol most állunk, és ami Mosonmagyaróvárt, Csornát, Szombathelyt, és aztán majd később Zalaegerszeget és Nagykanizsát is ennek az európai úthálózatnak a részévé teszi"-fogalmazott kilenc évvel ezelőtt a köztársasági elnök.

Az átadáson készült fotókat itt nézhetik meg.

A Győr és Szombathely közti 92 kilométeren 96 hidat építettek. Megvalósult 13 külön szintű csomópont, 13 körforgalom, 4 vadátjáró, 3 hüllőátjáró. 13,7 millió köbméternyi földmű és töltés épült, 406 ezer köbméter betonburkolat-alap és 380 és fél ezer köbméter aszfaltburkolat készült el. 943 ezer fát és cserjét telepítettek. Százötvenmilliárd forintba került a Győr és Szombathely között megépített gyorsforgalmi összeköttetés. Első szakaszát, az enesei elkerülőt 2011-ben adták át.

 

 

 

