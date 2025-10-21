október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes üzem

17 perce

Ezért zárták le az M85-ösön a Bécsi-dombi alagutat - videó

Címkék#m85#karbantartás#alagút

Az MKIF közösségi oldalán arról posztolt, hogy a Bécsi-dombnál karbantartását végeztek, a lezárással az M85-ös alagútnál kellett számolniuk a közlekedőknek.

Kisalföld.hu

Korábban áprilisban történt hasonló. Nemrégiben arról írtak az M85-ös alagúttal kapcsolatban, hogy az alagút veszélyes üzem, kiemelten fontos számukra, hogy minden szenzor, lámpa és eszköz rendben működjön. A törvényi és jogszabályi kötelezettségnek eleget téve évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) karbantartást, takarítást kell végezniük az alagútban, ez esetenként lezárásokkal is jár.

M85-ös alagút
Az M85-ös alagút karbantartása ismét szükségessé vált. Forrás: MKIF közösségi oldala

Mindent átvizsgáltak az M85-ös alagútjában

Ahhoz, hogy az alagútban működő közel 4000 berendezést, eszközt egyenként átvizsgálják, megtisztítsák és szükség esetén kijavítsák, közel száz szakember összehangolt munkája szükséges.

A karbantartás során 

  • közel 16.000 négyzetméternyi (csaknem 3 futballpályányi) falfelületen végeztek gépi mosást, 
  • a nehezen hozzáférhető helyeken pedig kézi eszközökkel tisztították meg a járatot. 

A munkavégzés során többek között 

  1. ellenőrizték a tűzjelző berendezést, 
  2. a segélyhívó telefonokat, 
  3. a füstmentesítésért felelős ventillátorokat, 
  4. a kihangosítót, 
  5. a szenzorokat, 
  6. megtisztították a VJT-ket (változtatható jelzésképű táblákat), 
  7. kijelzőket, 
  8. lámpákat, 
  9. burkolati jeleket, 
  10. valamint a lezárt gyorsforgalmi szakaszon elvégezték a szemétszedést és a korlátmosást is. 

A két alagútjáratot azért egyszerre zárták le, mert így egy nap alatt minden feldattal végeztek: ameddig az egyik alagútban a takarítási munkákat végezték, addig a másikban a karbantartás zajlott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu