2 órája
Ezért zárták le az M85-ösön a Bécsi-dombi alagutat - videó
Az MKIF közösségi oldalán arról posztolt, hogy a Bécsi-dombnál karbantartását végeztek, a lezárással az M85-ös alagútnál kellett számolniuk a közlekedőknek.
Korábban áprilisban történt hasonló. Nemrégiben arról írtak az M85-ös alagúttal kapcsolatban, hogy az alagút veszélyes üzem, kiemelten fontos számukra, hogy minden szenzor, lámpa és eszköz rendben működjön. A törvényi és jogszabályi kötelezettségnek eleget téve évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) karbantartást, takarítást kell végezniük az alagútban, ez esetenként lezárásokkal is jár.
Mindent átvizsgáltak az M85-ös alagútjában
Ahhoz, hogy az alagútban működő közel 4000 berendezést, eszközt egyenként átvizsgálják, megtisztítsák és szükség esetén kijavítsák, közel száz szakember összehangolt munkája szükséges.
Ilyen volt a Bécsi-dombi alagút karbantartása
A karbantartás során
- közel 16.000 négyzetméternyi (csaknem 3 futballpályányi) falfelületen végeztek gépi mosást,
- a nehezen hozzáférhető helyeken pedig kézi eszközökkel tisztították meg a járatot.
A munkavégzés során többek között
- ellenőrizték a tűzjelző berendezést,
- a segélyhívó telefonokat,
- a füstmentesítésért felelős ventillátorokat,
- a kihangosítót,
- a szenzorokat,
- megtisztították a VJT-ket (változtatható jelzésképű táblákat),
- kijelzőket,
- lámpákat,
- burkolati jeleket,
- valamint a lezárt gyorsforgalmi szakaszon elvégezték a szemétszedést és a korlátmosást is.
A két alagútjáratot azért egyszerre zárták le, mert így egy nap alatt minden feldattal végeztek: ameddig az egyik alagútban a takarítási munkákat végezték, addig a másikban a karbantartás zajlott.