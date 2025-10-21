Ezért zárták le az M85-ösön a Bécsi-dombi alagutat - videó

Korábban áprilisban történt hasonló. Nemrégiben arról írtak az M85-ös alagúttal kapcsolatban, hogy az alagút veszélyes üzem, kiemelten fontos számukra, hogy minden szenzor, lámpa és eszköz rendben működjön. A törvényi és jogszabályi kötelezettségnek eleget téve évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) karbantartást, takarítást kell végezniük az alagútban, ez esetenként lezárásokkal is jár.

Az M85-ös alagút karbantartása ismét szükségessé vált. Forrás: MKIF közösségi oldala

Mindent átvizsgáltak az M85-ös alagútjában

Ahhoz, hogy az alagútban működő közel 4000 berendezést, eszközt egyenként átvizsgálják, megtisztítsák és szükség esetén kijavítsák, közel száz szakember összehangolt munkája szükséges.