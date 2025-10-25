Egy gyermeket kellett újraéleszteni, tíz ember sérült meg

Mi is beszámoltunk róla, hogy baleset történt az M1-es autópályán a 36-os km-nél az országhatár felé vezető oldalon. A Hegyeshalom felé vezető oldalon meg is állt a forgalom, és Budapest felé is csak az át nem terelt sávon lehetett közlekedni.

Súlyos volt a péntek esti baleset az M1-esen.

Fotó: tenyek.hu

Mint az később kiderült, egy férfi előzni kezdte a feltorlódott kocsisort, majd frontálisan ütközött egy kisbusszal. Egy hat és egy 11 éves gyerek életveszélyesen megsérült, egyiküket a mentők a helyszínen újraélesztették. Rajtuk kívül öt felnőtt súlyosan, valamint három felnőtt könnyebben sérült meg.

A tények.hu oldalon videó is van a baleset utáni állapotokról.