Felújítás és forgalmi rend változás - Vigyázzunk az utakon!

A héten is lassabban haladhatunk az M1-esen, a 84-esen és az M15-ön is.

Fotó: MW Archív

84-es főút

- Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között az útmenti növényzetet gondozzák. Munkanapokon 8 és 16 óra között a forgalom félpályán haladhat, jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

M1-es autópálya

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.

- az M0-s autóúti csomópont és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- A felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

M15-ös autópálya

- A Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főúti csomópont között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km közelében a belső sávba kell sorolni.

1-es főút

- Győrben, a Szent István úton, a Kamara utcai kereszteződés közelében, a 126-os km-nél csőtörés miatt a Komárom felé vezető külső sávot lezárták.