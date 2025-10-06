október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

57 perce

Felújítás és forgalmi rend változás - Vigyázzunk az utakon!

Címkék#forgalom#m1#Lébény#Mosonmagyaróvár#csomópont#Komárom#autópálya#határ

Felújítás, növényvédelem. A héten is lassabban haladhatunk az M1-esen, a 84-esen és az M15-ön is. Vezessetek óvatosan!

Kisalföld.hu

Az útinform összeszedte hol mi vár ránk az utakon. Megnéztük az M1-est, 84-est és az M15-öt.

A héten is lassabban haladhatunk az M1-esen, a 84-esen és az M15-ön is.
A héten is lassabban haladhatunk az M1-esen, a 84-esen és az M15-ön is. 
Fotó: MW Archív

84-es főút

- Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között az útmenti növényzetet gondozzák. Munkanapokon 8 és 16 óra között a forgalom félpályán haladhat, jelzőőrös forgalomirányítás mellett. 

M1-es autópálya

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.

- az M0-s autóúti csomópont és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- A felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

-  Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

M15-ös autópálya

- A Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főúti csomópont között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km közelében a belső sávba kell sorolni.

1-es főút
- Győrben, a Szent István úton, a Kamara utcai kereszteződés közelében, a 126-os km-nél csőtörés miatt a Komárom felé vezető külső sávot lezárták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu