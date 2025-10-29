Óriási a torlódás a sztrádán, terelést építenek ki az M1-es autópályán - fotó

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a lébényi szakaszon terelést építenek ki –írja az Útinform. M1-es autópálya: olvasónk beszámolója szerint hatalmas a torlódás a sztrádán.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW Archívum

M1-es autópálya: terelést építenek ki

Mint ahogy arról az Útinform is beszámol: a 135-ös km-nél a forgalmat a leállósávra terelik, a munkavégzés előtt a szakaszos torlódás elérte a 8 km-t.

Olvasónk fotója:

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Ahogy az Útinform írja: Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre. A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek rendkívül fontos tudnivaló, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást, vagy lehajtóágat használni, azok mindenképpen maradjanak a külső sávban!