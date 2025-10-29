október 29., szerda

Közlekedés

1 órája

Óriási a torlódás a sztrádán, terelést építenek ki az M1-es autópályán - fotó

Címkék#forgalom#torlódás#M1-es autópálya#Hegyeshalom#autópálya

A sztrádán Hegyeshalom felé, a lébényi szakaszon terelést építenek ki. M1-es autópálya: óriási a torlódás.

Kisalföld.hu

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a lébényi szakaszon terelést építenek ki –írja az Útinform. M1-es autópálya: olvasónk beszámolója szerint hatalmas a torlódás a sztrádán.

M1-es autópálya torlódás terelés sztráda
M1-es autópálya: mindenki vigyázzon a sztrádán, hatalmas a torlódás.
Fotó: Csapó Balázs / Forrás:  MW Archívum

M1-es autópálya: terelést építenek ki

Mint ahogy arról az Útinform is beszámol: a 135-ös km-nél a forgalmat a leállósávra terelik, a munkavégzés előtt a szakaszos torlódás elérte a 8 km-t.

Olvasónk fotója:

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Ahogy az Útinform írja: Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre. A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek rendkívül fontos tudnivaló, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást, vagy lehajtóágat használni, azok mindenképpen maradjanak a külső sávban! 

Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es km-nél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os km-ig ott autóznia.

 

