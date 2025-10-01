1 órája
Telefonját nyomkodta az M1-esen, centiken múlt a baleset - videó
A legnagyobb videómegosztó portálon tettek közzé egy videót a megdöbbentő esetről. Mutatjuk mi történt az M1-es autópálya szakaszán a napokban.
Fedélzeti kamera rögzítette azt a nagyon veszélyes helyzetet, amely szeptember 21-én, dél környékén történt az M1-es autópálya és az M0-ás felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába - írta a videó alatt a bpiautosok.hu. Nemrégiben csúnya vége lett egy Skodás manőverének a sztrádán, a bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány balesettel zárult.
Hajszálon múlt a baleset az M1-es autópálya szakaszán
A videón egy olyan jármű látható, amelyen az autópálya-fenntartó logója szerepel. A sofőr láthatóan a telefonját nyomkodta, közben nem tartotta a sávját, és kis híján elsodorta a felvételt készítő másik autót.
Épp nyomkodta a telefonját, rám húzta az autót, szinte állóra kellett fékeznem, mert mellettem a betonelválasztó volt, nem tudtam volna kitérni. Ahogy rádudáltam, észrevette, de még neki állt feljebb
– írta a felvétel beküldője.
- Nem tudni, ki vezette a járművet,
- és az sem bizonyított, hogy az MKIF Zrt. alkalmazottja volt,
- de a jelenet jól mutatja, mekkora veszélyt jelenthet a figyelmetlen és felelőtlen vezetés.
A KRESZ egyértelmű: vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni. Aki mégis így tesz, nemcsak szabályt sért, hanem mások életét is kockáztatja.
