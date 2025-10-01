október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elvonta a figyelmét

1 órája

Telefonját nyomkodta az M1-esen, centiken múlt a baleset - videó

Címkék#m1#baleset#kamera#autópálya

A legnagyobb videómegosztó portálon tettek közzé egy videót a megdöbbentő esetről. Mutatjuk mi történt az M1-es autópálya szakaszán a napokban.

Kisalföld.hu

Fedélzeti kamera rögzítette azt a nagyon veszélyes helyzetet, amely szeptember 21-én, dél környékén történt az M1-es autópálya és az M0-ás felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába - írta a videó alatt a bpiautosok.hu. Nemrégiben csúnya vége lett egy Skodás manőverének a sztrádán, a bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány balesettel zárult.

m1-es autópálya
Pillanatképen a veszélyes mutatvány, az M1-es autópálya szakaszán csúnya baleset is történhetett volna. 
Forrás: BPiautosok YouTube csatornája

Hajszálon múlt a baleset az M1-es autópálya szakaszán

A videón egy olyan jármű látható, amelyen az autópálya-fenntartó logója szerepel. A sofőr láthatóan a telefonját nyomkodta, közben nem tartotta a sávját, és kis híján elsodorta a felvételt készítő másik autót.

Épp nyomkodta a telefonját, rám húzta az autót, szinte állóra kellett fékeznem, mert mellettem a betonelválasztó volt, nem tudtam volna kitérni. Ahogy rádudáltam, észrevette, de még neki állt feljebb

 – írta a felvétel beküldője.

  • Nem tudni, ki vezette a járművet, 
  • és az sem bizonyított, hogy az MKIF Zrt. alkalmazottja volt, 
  • de a jelenet jól mutatja, mekkora veszélyt jelenthet a figyelmetlen és felelőtlen vezetés.

A KRESZ egyértelmű: vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni. Aki mégis így tesz, nemcsak szabályt sért, hanem mások életét is kockáztatja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu