Telefonját nyomkodta az M1-esen, centiken múlt a baleset - videó

Fedélzeti kamera rögzítette azt a nagyon veszélyes helyzetet, amely szeptember 21-én, dél környékén történt az M1-es autópálya és az M0-ás felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába - írta a videó alatt a bpiautosok.hu. Nemrégiben csúnya vége lett egy Skodás manőverének a sztrádán, a bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány balesettel zárult.

Pillanatképen a veszélyes mutatvány, az M1-es autópálya szakaszán csúnya baleset is történhetett volna.

Forrás: BPiautosok YouTube csatornája

Hajszálon múlt a baleset az M1-es autópálya szakaszán

A videón egy olyan jármű látható, amelyen az autópálya-fenntartó logója szerepel. A sofőr láthatóan a telefonját nyomkodta, közben nem tartotta a sávját, és kis híján elsodorta a felvételt készítő másik autót.

Épp nyomkodta a telefonját, rám húzta az autót, szinte állóra kellett fékeznem, mert mellettem a betonelválasztó volt, nem tudtam volna kitérni. Ahogy rádudáltam, észrevette, de még neki állt feljebb

– írta a felvétel beküldője.

Nem tudni, ki vezette a járművet,

és az sem bizonyított, hogy az MKIF Zrt. alkalmazottja volt,

de a jelenet jól mutatja, mekkora veszélyt jelenthet a figyelmetlen és felelőtlen vezetés.