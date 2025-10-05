M1 bővítés: miért fontosak a vészhelyzeti leállóöblök? - Videón mutatjuk

Ahogy arról beszámoltunk: az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó információk gyors és átlátható közlése érdekében egy külön weboldalt hozott létre a kivitelező. Nemrég az MKIF Zrt. videóban hívta fel a figyelmet arra, miért is alakítanak ki vészhelyzeti leállóöblöket az M1-es autópályán.

Forrás: MW Archívum

M1-es autópálya: vészhelyzeti leállóöblök

Az M1-es autópálya felújításának nagyobb munkálatai szeptember 1-én kezdődtek. A forgalomkorlátozások és lezárások térésünket is érintik már. Mint arról beszámoltunk: folyamatosak az építkezések az M1-es autópálya különböző szakaszain a bővítés miatt. A hidakat is át-, vagy újjá kell építeni.

Most az MKIF videójában a vészhelyzeti leállóöblökről volt szó.