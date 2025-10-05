2 órája
M1 bővítés: miért fontosak a vészhelyzeti leállóöblök? - Videón mutatjuk
Folyamatosak az építkezések az M1-es autópálya különböző szakaszain a bővítés miatt. Az MKIF Zrt. videójában nemrég azt mutatta be, miért fontosak a vészhelyzeti leállóöblök kialakítása. Az M1-es autópálya bővítéséről portálunkon is folyamatosan beszámolunk.
Ahogy arról beszámoltunk: az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó információk gyors és átlátható közlése érdekében egy külön weboldalt hozott létre a kivitelező. Nemrég az MKIF Zrt. videóban hívta fel a figyelmet arra, miért is alakítanak ki vészhelyzeti leállóöblöket az M1-es autópályán.
M1-es autópálya: vészhelyzeti leállóöblök
Az M1-es autópálya felújításának nagyobb munkálatai szeptember 1-én kezdődtek. A forgalomkorlátozások és lezárások térésünket is érintik már. Mint arról beszámoltunk: folyamatosak az építkezések az M1-es autópálya különböző szakaszain a bővítés miatt. A hidakat is át-, vagy újjá kell építeni.
Most az MKIF videójában a vészhelyzeti leállóöblökről volt szó.