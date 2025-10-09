október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinfó

2 órája

Lezárások, korlátozások, terelések az M1-en, az 1-es főúton, az M15-ösön és a 84-es főúton

Címkék#m1#1-es főút#forgalmi rend#84-es főút#autópálya

Legyenek résen a közlekedők, ne a rutin szerint közlekedjenek. Az M1-es autópályán, az 1-es főúton, az M15-ösön és a 84-es főúton is számítani kell forgalmi rend változásra csütörtökön: lezárások, korlátozások, terelések.

Kisalföld.hu

Csütörtökön is figyeljünk az utakon, ne rutinszerűen közlekedjünk. Az M1-es autópályán, az 1-es főúton, az M15-ösön és a 84-es főúton is számítani kell forgalmi rend változásra. Mutatjuk a részleteket:

M1-es autópálya 84-es főút
Az M1-es autópálya több helyszínen átépítik a tereléseket, és folyamatosan a felújítási munkák is. 

M1-es autópálya:

  • Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható. A 150-es km-nél lévő Hanság pihenőhely és a 158-as km-nél lévő Lajta pihenőhely is mindkét oldalon igénybe vehető, valamint a 160-as jelű Mosonmagyaróvár csomópont le- és felhajtó ága is mindkét oldalon használható.
  • az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.
  • a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.
  • Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.
  • Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
  • új terelés épült ki a komáromi szakaszon, a 98-as és a 102-es km között. A főváros felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjába terelik, míg Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

M15-ös autópálya

Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főút csomópontja között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km környezetében a belső sávba kell sorolni.

1-es főút

Komárom belterületén, a Gyár és Zrínyi Miklós utcánál található vasúti átjárót karbantartási munkálatok miatt lezárták. A 13-as és a 132-es főút irányába jelölték ki a terelőutat.

A 84-es főút

Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között az útmenti növényzetet gondozzák. Munkanapokon 8 és 16 óra között a forgalom félpályán haladhat, jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

Mint arról portálunkon már beszámoltunk: útfelújítás kezdődött a 84-es főúton. A torlódások elkerülése érdekében érdemes alternatív útvonalat választani. Az útfelújítás várhatóan az év végéig befejeződik.

Kompközlekedés. A balatoni komp már az őszi menetrend szerint közlekedik: Szántódrévből 7:00-tól 19:00-ig, Tihanyrévből pedig 7:15-től 19:15-ig jár, félóránként.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu