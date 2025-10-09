Lezárások, korlátozások, terelések az M1-en, az 1-es főúton, az M15-ösön és a 84-es főúton

Csütörtökön is figyeljünk az utakon, ne rutinszerűen közlekedjünk. Az M1-es autópályán, az 1-es főúton, az M15-ösön és a 84-es főúton is számítani kell forgalmi rend változásra. Mutatjuk a részleteket:

Az M1-es autópálya több helyszínen átépítik a tereléseket, és folyamatosan a felújítási munkák is.

M1-es autópálya:

Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható. A 150-es km-nél lévő Hanság pihenőhely és a 158-as km-nél lévő Lajta pihenőhely is mindkét oldalon igénybe vehető, valamint a 160-as jelű Mosonmagyaróvár csomópont le- és felhajtó ága is mindkét oldalon használható.

az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

új terelés épült ki a komáromi szakaszon, a 98-as és a 102-es km között. A főváros felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjába terelik, míg Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

M15-ös autópálya

Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főút csomópontja között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km környezetében a belső sávba kell sorolni.

1-es főút

Komárom belterületén, a Gyár és Zrínyi Miklós utcánál található vasúti átjárót karbantartási munkálatok miatt lezárták. A 13-as és a 132-es főút irányába jelölték ki a terelőutat.

Sopron átkelési szakaszán, a 122-es és a 124-es km között az útmenti növényzetet gondozzák. Munkanapokon 8 és 16 óra között a forgalom félpályán haladhat, jelzőőrös forgalomirányítás mellett.