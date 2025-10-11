október 11., szombat

Sokan autóznak Győr felé a sztrádán, több kilométeres a torlódás

Egyre hosszabb a dugó szombaton is az M1-es sztrádán.

Sokan autóznak Győr felé a sztrádán, több kilométeres a torlódás

Munkavégzés miatt lassul, torlódik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalomnál, illetve Biatorbágynál. Több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom, az Útinform közlése szerint.

