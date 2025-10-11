Dugók
1 órája
Sokan autóznak Győr felé a sztrádán, több kilométeres a torlódás
Egyre hosszabb a dugó szombaton is az M1-es sztrádán.
Forrás: Kisalföld archívum
Munkavégzés miatt lassul, torlódik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalomnál, illetve Biatorbágynál. Több kilométeren keresztül lassul, torlódik a forgalom, az Útinform közlése szerint.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre