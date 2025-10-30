1 órája
A győri mester kecskesajtos fagyival érkezett a döntőre Itáliába - fotók, videó
Eljött a várva várt nap, végre megrendezik a bolognai Carpigiani Gelato Egyetemen a World Masters Fagylaltfesztivál, melyen a kilenc legjobb magyar közé jutott Felsődiósi István. A győri Lufi Fagyizó tulajdonosa két éve készítette el először a kecskesajtos sláger terméket, fügével és pisztáciával, amely az olasz világversenyig repítette. Sokan szurkolnak, ugyanis pénteken hirdet eredményt a szakmai zsűri.
Szerdán elindult a győri Felsődiósi család a Gelato Festival World Masters versenyére - tette közzé a Lufi Fagyizó közösségi oldalán. Olaszországba érkezésük után elértük Felsődiósi István fagylaltkészítő mestert. Este szerencsésen megérkeztünk, csütörtökön a fagyi egyetemen kezdtük a napot. A regisztrációt követően előadásokon vettünk részt, majd17 órakor kezdtük fagyasztani a versenydesszerteket, este pedig szóban is prezentálnunk kellett a zsűrinek, hogy milyen ízt és hogyan készítettünk. Nagyon izgatottak vagyunk és hálásak, hogy ennyien drukkolnak nekünk. A kilenc magyar fagylaltkészítő közül csak ketten képviselik majd az országot a 2026-ra tervezett világdöntőn, de mindez csak pénteken derül ki, hogy kik is azok - tudtuk meg Istvántól, aki még egy ETO-s matricát is ráragasztott a fagylaltra, hátha szerencsét hoz. Sőt a hetes gépet kapta a versenyen.
Lufi fagyizó a legjobb 9-ben
A hazánkat Bolognában képviselő fagylaltkészítők:
- Baranyi Balázs, a budapesti Hisztéria Cremeria
- Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki Cukrászda
- Felsődiósi István győri Lufi fagyizó
- Marsa Heléna Éva, a nagykőrösi Vanília&Gelarto
- Nagy László, a dunaföldvári Marcipán Cukrászda
- Pataki Ádám, érdi Pataki Cukrásza
- Somodi János floridai Fagyizó Balatonmáriafürdő
- Tóth Norbert, a dunaföldvári Tóth cukrászda
- Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó
Bolognai világversenyen a győri Felsődiósi István fagylaltkészítő mesterFotók: Felsődiósiné Fischer Andrea
A bolognai Carpigiani Gelato Egyetem a fagylalt világfővárosa október 27. és 31. között. 14 országból 150 európai fagylaltkészítőt látnak vendégül. A cél a továbbjutás a 2026-ban megrendezésre kerülő világdöntőre, amely még 2022-ben kezdődött, 4000 fagylaltkészítővel és több száz helyi válogatottal, akik szintén a világ minden tájáról érkeztek, köztük a győri Felsődiósi Istvánnal.