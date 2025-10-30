A győri mester kecskesajtos fagyival érkezett a döntőre Itáliába - fotók, videó

Szerdán elindult a győri Felsődiósi család a Gelato Festival World Masters versenyére - tette közzé a Lufi Fagyizó közösségi oldalán. Olaszországba érkezésük után elértük Felsődiósi István fagylaltkészítő mestert. Este szerencsésen megérkeztünk, csütörtökön a fagyi egyetemen kezdtük a napot. A regisztrációt követően előadásokon vettünk részt, majd17 órakor kezdtük fagyasztani a versenydesszerteket, este pedig szóban is prezentálnunk kellett a zsűrinek, hogy milyen ízt és hogyan készítettünk. Nagyon izgatottak vagyunk és hálásak, hogy ennyien drukkolnak nekünk. A kilenc magyar fagylaltkészítő közül csak ketten képviselik majd az országot a 2026-ra tervezett világdöntőn, de mindez csak pénteken derül ki, hogy kik is azok - tudtuk meg Istvántól, aki még egy ETO-s matricát is ráragasztott a fagylaltra, hátha szerencsét hoz. Sőt a hetes gépet kapta a versenyen.

Mielőtt elkezdődött volna a megmérettetés a magyar csapat egy közös képre is összeállt Bolognában. Felsődiósi István a Lufi Fagyizó tulajdonosa jobb szélen. Fotó: Felsődiósiné Fischer Andrea

Lufi fagyizó a legjobb 9-ben

A hazánkat Bolognában képviselő fagylaltkészítők: