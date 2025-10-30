október 30., csütörtök

A győri mester kecskesajtos fagyival érkezett a döntőre Itáliába - fotók, videó

Címkék#Gelato Festival World Masters#Felsődiósi István#Lufi Fagyizó#fagylalt#kecskesajt#bologna

Eljött a várva várt nap, végre megrendezik a bolognai Carpigiani Gelato Egyetemen a World Masters Fagylaltfesztivál, melyen a kilenc legjobb magyar közé jutott Felsődiósi István. A győri Lufi Fagyizó tulajdonosa két éve készítette el először a kecskesajtos sláger terméket, fügével és pisztáciával, amely az olasz világversenyig repítette. Sokan szurkolnak, ugyanis pénteken hirdet eredményt a szakmai zsűri.

Kisalföld.hu
A győri mester kecskesajtos fagyival érkezett a döntőre Itáliába - fotók, videó

Szerdán elindult a győri Felsődiósi család a Gelato Festival World Masters versenyére - tette közzé a Lufi Fagyizó közösségi oldalán. Olaszországba érkezésük után elértük Felsődiósi István fagylaltkészítő mestert. Este szerencsésen megérkeztünk, csütörtökön a fagyi egyetemen kezdtük a napot. A regisztrációt követően előadásokon vettünk részt, majd17 órakor kezdtük fagyasztani a versenydesszerteket, este pedig szóban is prezentálnunk kellett a zsűrinek, hogy milyen ízt és hogyan készítettünk. Nagyon izgatottak vagyunk és hálásak, hogy ennyien drukkolnak nekünk. A kilenc magyar fagylaltkészítő közül csak ketten képviselik majd az országot a 2026-ra tervezett világdöntőn, de mindez csak pénteken derül ki, hogy kik is azok - tudtuk meg Istvántól, aki még egy ETO-s matricát is ráragasztott a fagylaltra, hátha szerencsét hoz. Sőt a hetes gépet kapta a versenyen.

Lufi Fagyizó
Mielőtt elkezdődött volna a megmérettetés a magyar csapat egy közös képre is összeállt Bolognában. Felsődiósi István a Lufi Fagyizó tulajdonosa jobb szélen. Fotó: Felsődiósiné Fischer Andrea

Lufi fagyizó a legjobb 9-ben

A hazánkat Bolognában képviselő fagylaltkészítők:

  • Baranyi Balázs, a budapesti Hisztéria Cremeria
  • Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki Cukrászda
  • Felsődiósi István győri Lufi fagyizó
  • Marsa Heléna Éva, a nagykőrösi Vanília&Gelarto
  • Nagy László, a dunaföldvári Marcipán Cukrászda
  • Pataki Ádám, érdi Pataki Cukrásza
  • Somodi János, Florida Fagyizó Balatonmáriafürdő 
  • Tóth Norbert, a dunaföldvári Tóth cukrászda
  • Wilheim Dávid, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó

Bolognai világversenyen a győri Felsődiósi István fagylaltkészítő mester

Fotók: Felsődiósiné Fischer Andrea

A bolognai Carpigiani Gelato Egyetem a fagylalt világfővárosa október 27. és 31. között. 14 országból 150 európai fagylaltkészítőt látnak vendégül. A cél a továbbjutás a 2026-ban megrendezésre kerülő világdöntőre, amely még 2022-ben kezdődött, 4000 fagylaltkészítővel és több száz helyi válogatottal, akik szintén a világ minden tájáról érkeztek, köztük a győri Felsődiósi Istvánnal.

 

