1 órája
Október 23: 1956 emlékezete Sopronban
Méltóságteljesen megható ünnepi műsorral idézték fel a soproni Jereván lakótelepen az 1956. évi forradalom és szabadságharc eseményeit. A Lővéri Nyugdíjas Klub tagsága egy, a forradalom napjait megélő család történetén keresztül mutatta be a 69 évvel ezelőtti eseményeket, azt, amiként a magyarok nem féltek kiállni az igazukért, a szabadságért és egymásért.
Értékőrző és értékteremtő közösség a Jereván lakótelepen működő Lőveri Nyugdíjas Klub.
Lőveri Nyugdíjas Klub emlékezett 1956-ra
- Érték az, amiként az ünnepi alkalmakra igényes, színvonalas műsorokkal készülnek, érték körül szerveződik a közösség, ezért értéke Sopronnak mindaz, amivel szellemi kulturális életünket gazdagítják, ünnepeinket emelkedetté teszik közösségi élményt adva – mondta el köszöntőjében Tóth Éva, Sopron Megyei Jogú Város kulturális tanácsnoka, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idéző irodalmi zenés összeállításuk üzenete arról a szabadságról szólt, amelyért az '56-os forradalmárok harcoltak életüket is adták, és amelyet azóta is - ha úgy kívánja a haza - akkor ki kell vívni és meg kell védeni. Ma is, most is történelmi időket élünk, amelyekben ugyanúgy megvan a feladatunk és felelősségünk abban, hogy miként alakul hazánk sorsa. Olyan időket élünk, amelyekben a szuverenitásunkért és a béke érdekében kell kiállnunk személy szerint is és közösségként is. Dr. Koltai Miklósné, a klub elnöke elmondta: 2010 óta minden évben minden jeles napról, egyházi ünnepről és nemzeti ünnepről megemlékezik a közösség azzal a szándékkal is, hogy a Jereván Településrészi Önkormányzat együttműködésével és támogatásával a településrész egészének szóljanak az ünnepek, a közösségteremtő rendezvények. Kincses Ferencné 12 éves volt a forradalom idején. Ő nagyon megható, személyes emlékét osztotta meg az ünnepre összegyűlt közönséggel és egy, a forradalom napjait felidéző versét is felolvasta.