Ezt üzeni a Lord zenekar október 23. alkalmából
A nemzeti ünnep alkalmából üzent a népszerű együttes. Október 23. a Lord zenekart is megihlette, nem feledkeztek meg 1956 hőseiről.
A Lord zenekar több városban is fellép még idén.
Közösségi oldalán posztolt a Lord zenekar október 23. alkalmából.
Mint írták: "Itt élj, vagy bárhol. Lényeg, hogy otthonra lelj! Így élj, vagy bárhogy. A szíved MAGYAR legyen!"
A Lord zenekar idén még több koncertet ad
A soproni frontember Pohl Mihály és együttese az év végéig még több koncertet ad, fellép többek között Győrben és Sopronban is. Előbbi városban november 22-én, utóbbi helyen december 13-án ad koncertet a Lord.
2025.09.26. 10:21
Óriási buli készül: születésnapját koncerttel ünnepli a Lord soproni frontembere, Pohl Mihály!
