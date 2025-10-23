október 23., csütörtök

Nemzeti ünnep

24 perce

Ezt üzeni a Lord zenekar október 23. alkalmából

A nemzeti ünnep alkalmából üzent a népszerű együttes. Október 23. a Lord zenekart is megihlette, nem feledkeztek meg 1956 hőseiről.

A Lord zenekar több városban is fellép még idén.

Közösségi oldalán posztolt a Lord zenekar október 23. alkalmából.

Lord zenekar október 23
A Lord zenekar is megemlékezett 1956 hőseiről.

Mint írták: "Itt élj, vagy bárhol. Lényeg, hogy otthonra lelj! Így élj, vagy bárhogy. A szíved MAGYAR legyen!"

A Lord zenekar idén még több koncertet ad

A soproni frontember Pohl Mihály és együttese az év végéig még több koncertet ad, fellép többek között Győrben és Sopronban is. Előbbi városban november 22-én, utóbbi helyen december 13-án ad koncertet a Lord.

 

