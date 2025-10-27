2 órája
Sopron régi kedvence: a Lokó, ami fogalom és legenda egyszerre
Volt idő, amikor Sopronban a hétvégék nem indultak el anélkül, hogy valaki azt ne mondta volna: Találkozunk a Lokóban? A Lokomotív Bár és a Lokó Diszkó egy-egy korszak meghatározó pontjai voltak a város életében. Ma már egyik sem működik, de azok, akik átélték ezeket az időket, még most is nosztalgiával beszélnek róluk. Én is közéjük tartozom. Fiatalként sokszor megfordultam a diszkóban, hogy a barátokkal eltöltsünk néhány önfeledt, táncos órát.
A Lokomotív Bár már a hetvenes években ismert helynek számított Sopronban. Nemcsak a szálloda volt népszerű a turisták körében, hanem bárja is vonzó volt egykoron.
A neve – Lokomotív – jól illett a városhoz, hiszen Sopronban mindig is fontos szerepet játszott a vasút és az ipari múlt. A bár nem volt nagy, de mindig volt benne élet. Jó zene szólt, barátságos volt a légkör, és akár hétköznap is be lehetett térni egy italra vagy egy beszélgetésre.
Lokomotív bár és Lokó diszkó. Ki emlékszik még rá?
Sok helyinek ez volt a „biztos pont”. Ha valakit nem találtál otthon, nagy eséllyel a Lokóban ült egy kávé mellett vagy épp a pultnál nevetett valakivel. A nyolcvanas évek végére már igazi törzshely lett, ahol barátságok szövődtek, szerelmek kezdődtek, és ahol mindenki ismert valakit.
A Lokó diszkó a következő generáció színtere volt. A kilencvenes évek elején nyílt, és nagyon gyorsan a város egyik legmenőbb szórakozóhelye lett. Modern fények, erős hangrendszer, pörgős zenék. Én is sokszor jártam ide fiatalon. A hétvégék programja szinte magától értetődött. Este találkozó a barátokkal, aztán irány a Lokó. A tánctér mindig tele volt, a DJ-k jól ismerték a közönséget, és mindenki tudta, hogy ha valami jó történik a városban hétvégén este, az bizony a Lokóban lesz. Azt gondolom itt valóban tényleg mindenki jól érezte magát. Felszabadultan lehetett táncolni, nevetni, ismerkedni, bulizni. A kilencvenes években, amikor még nem volt internetes közösségi élet, ez volt az egyik olyan hely, ami igazi közösséget adott nekünk.
Ahogy telt az idő, a hely lassan megkopott. Új szórakozóhelyek nyíltak, a zenei stílusok is változtak, és végül a Lokó is bezárta kapuit. Ma már csak az emlékek maradtak, de azok erősek.
Ma már más világ van, más zenék szólnak, más helyeken gyűlnek össze a fiatalok. De aki átélte a fénykorát, az tudja. Azok az esték, azok a táncok és azok az éjszakák örökre velünk maradnak.