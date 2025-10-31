Segíteni mindig jó – új egészségügyi eszközökkel gazdagodott a Soproni Szociális Intézmény - fotók

A Lions Club Sopron egyik legfontosabb célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a helyi igényeket, és minden alkalmat megragadjon a segítségnyújtásra.

A Lions Club Sopron ezúttal 250 ezer forint pénzadománnyal támogatta a SOSZI eszközbeszerzését Fotó: Varga Henrietta

A Lions Club Sopron újra segített

Bors Dániel, a Lions Club Sopron soros elnöke elmondta:

Az eszközbeszerzéshez 200 ezer forinttal járultunk hozzá, amelyet kiegészítettünk egy jótékonysági koncert bevételével, így összesen 250 ezer forint értékű támogatást adhattunk át a SOSZI-nak. Ezekből az összegekből olyan egészségügyi eszközöket szerezhettek be, amelyeket a mindennapi munkájuk során tudnak hasznosítani.

Az elnök hozzátette, hogy a soproni klub nem először támogatja a szociális intézményt:

Korábban testvérklubunk, a németországi Lions Club Kempten Cambodunum is segítette a helyi intézményeket, milliós értékű adománnyal. Fontos számunkra, hogy hosszú távon, közösen tegyünk a közösségünkért.

Műszereket, speciális lepedőket és egyéb eszközöket vásároltak a felajánlott összegből Fotó: Varga Henrietta

A felajánlott összeg felhasználásáról Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója beszélt:

Az adomány főként az idősellátást biztosító fekvőbeteg-intézményeink fejlesztését szolgálja. A már meglévő eszközparkunkat bővítjük olyan modern eszközökkel, mint a legújabb generációs digitális vérnyomásmérők és véroxigénszint-mérők. Ezek nemcsak a szakápolók munkáját könnyítik meg, hanem biztonságérzetet is adnak az időseknek – fogalmazott az igazgató.

Be is mutatták az ápolási eszközök működését Fotó: Varga Henrietta

Mint elmondta, az új eszközök segítenek abban, hogy a gondozók gyorsabban és pontosabban reagálhassanak, ha egy lakó rosszul érzi magát, így akár életet is menthetnek.

– Ezek az eszközök közelebb visznek bennünket a kórházi szintű ellátáshoz – tette hozzá Németh Zoltán.

A támogatásból ezen felül speciális, az elesettebb, rosszabb egészségi állapotú fekvőbetegek komfortját növelő ápolási eszközöket is beszereztek.

A rövid ünnepséget követően a résztvevők megtekinthették az újonnan vásárolt eszközöket is, amelyek hamarosan a mindennapi gondozói munka részévé válnak.