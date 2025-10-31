1 órája
Új egészségügyi eszközökkel gazdagodott a Soproni Szociális Intézmény - fotók
A Lions Club Sopron ismét bizonyította, hogy a közösség ereje képes valódi változást hozni. Pénteken 250 ezer forint értékű adományt adtak át a Soproni Szociális Intézmény (SOSZI) számára, amelyből korszerű egészségügyi eszközöket vásárolhattak az idősgondozás területére.
A Lions Club Sopron egyik legfontosabb célja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a helyi igényeket, és minden alkalmat megragadjon a segítségnyújtásra.
A Lions Club Sopron újra segített
Bors Dániel, a Lions Club Sopron soros elnöke elmondta:
Az eszközbeszerzéshez 200 ezer forinttal járultunk hozzá, amelyet kiegészítettünk egy jótékonysági koncert bevételével, így összesen 250 ezer forint értékű támogatást adhattunk át a SOSZI-nak. Ezekből az összegekből olyan egészségügyi eszközöket szerezhettek be, amelyeket a mindennapi munkájuk során tudnak hasznosítani.
Az elnök hozzátette, hogy a soproni klub nem először támogatja a szociális intézményt:
Korábban testvérklubunk, a németországi Lions Club Kempten Cambodunum is segítette a helyi intézményeket, milliós értékű adománnyal. Fontos számunkra, hogy hosszú távon, közösen tegyünk a közösségünkért.
A felajánlott összeg felhasználásáról Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója beszélt:
Az adomány főként az idősellátást biztosító fekvőbeteg-intézményeink fejlesztését szolgálja. A már meglévő eszközparkunkat bővítjük olyan modern eszközökkel, mint a legújabb generációs digitális vérnyomásmérők és véroxigénszint-mérők. Ezek nemcsak a szakápolók munkáját könnyítik meg, hanem biztonságérzetet is adnak az időseknek – fogalmazott az igazgató.
Mint elmondta, az új eszközök segítenek abban, hogy a gondozók gyorsabban és pontosabban reagálhassanak, ha egy lakó rosszul érzi magát, így akár életet is menthetnek.
– Ezek az eszközök közelebb visznek bennünket a kórházi szintű ellátáshoz – tette hozzá Németh Zoltán.
A támogatásból ezen felül speciális, az elesettebb, rosszabb egészségi állapotú fekvőbetegek komfortját növelő ápolási eszközöket is beszereztek.
A rövid ünnepséget követően a résztvevők megtekinthették az újonnan vásárolt eszközöket is, amelyek hamarosan a mindennapi gondozói munka részévé válnak.