55 perce
Nagy a tét, ezért fogott össze Tét: elképesztő összeget gyűjtöttek Franciskáért
A fiatal téti édesanya, Limpár Franciska élete egyik pillanatról a másikra omlott össze, amikor kilenc hónappal ezelőtt rosszul lett. A harmincéves nő fel akar épülni – nemcsak a családja, hanem az egész település támogatja. Október 18-án jótékonysági estet rendeztek azért, hogy közelebb kerülhessen a gyógyuláshoz. Sok fotót hoztunk az eseményről, amelyen maga Limpár Franciska is részt vett.
– Tudtuk, hogy nem veszett ki az emberség az emberekből, de amikor látjuk, szembesülünk a sok szeretettel, amelyet a testvérem kapott, az elképesztő – mondta el hálásan az október 18-i jótékonysági est másnapján Limpár László, a bajba jutott édesanya, Limpár Franciska testvére. László a meghatottságtól nehezen találta a szavakat.
Ahogy azt korábban megírtuk, kilenc hónapja teljesen megváltozott a téti Limpár család élete. A harmincéves édesanya, Franciska év elején rosszullétre panaszkodott, majd összeomlott. Mint kiderült, agyi aneurizmában szenvedett, ami vele született rendellenesség. A meggyengült agyi érfal azonban január 12-én egyik pillanatról a másikra elpattant, és agyvérzést szenvedett. Állapotából adódóan részleges bénulás alakult ki nála, és jelenleg teljes ápolásra szorul. A legjobban az agy jobb oldala sérült. Júniusban engedték haza a kórházból, azóta édesanyja és testvérei ápolják otthon. Nagy előrelépés, hogy már a bal kezét fel tudja emelni, és kis segítséggel felhúzza magát, valamint a bal lábujjait is képes mozgatni.
Október 18-án Téten jótékonysági estet rendeztek, amelyen összefogott a település.
– Kis város, nagy szívvel! Büszke lehet magára mindenki, mi pedig rendkívül hálásak vagyunk! – mondta el László. – Összesen 2 532 235 forint gyűlt össze, ez elképesztő! – tette hozzá, még mindig az est hatása alatt.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a megható eseményról! Limpár Franciska is feltűnik a képeken:
Elképesztő összeget gyűjtöttek a bajba jutott téti édesanyáértFotók: Csapó Balázs
Az egyik leghatékonyabbnak ígérkező módszer, amely javíthatna Franciska állapotán, a TMS-terápia (transzkraniális mágneses stimuláció), amely az agy stimulálásával segítheti a rehabilitációt. Erre a soproni kezelésre gyűjtöttek. Azonban előtte Franciskának még gyógyulnia kell, hogy lábán is elvégezhessék az Achilles-ín-műtétet, ugyanis a stroke miatt teljesen megfeszültek az izmai.
László elmondta, a téti est különleges pillanata az volt, amikor megjelent Franciska kerekesszékkel.
– Kétszer sírt: amikor meglátta a tömeget a kultúrházban, amely miatta gyűlt össze, illetve akkor, amikor a polgármester úr felolvasta, mennyi pénz gyűlt össze. Nagyon megható pillanat volt ez mindannyiunk számára.
Amennyiben szeretné támogatni a téti édesanyát és családját a nehéz időszakban, Limpár Magdolna 11773377-09891294 számlaszámára utalhat.
A tétiek folytatják a gyűjtést Limpár Franciska gyógyulásáért
Október 25-én a téti darts klub szervez jótékonysági versenyt a fiatal édesanyáért.