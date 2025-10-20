Nagy a tét, ezért fogott össze Tét: elképesztő összeget gyűjtöttek Franciskáért

– Tudtuk, hogy nem veszett ki az emberség az emberekből, de amikor látjuk, szembesülünk a sok szeretettel, amelyet a testvérem kapott, az elképesztő – mondta el hálásan az október 18-i jótékonysági est másnapján Limpár László, a bajba jutott édesanya, Limpár Franciska testvére. László a meghatottságtól nehezen találta a szavakat.

A helyi gyerekek is segítettek, hogy Limpár Franciska közelebb kerüljön a gyógyuláshoz. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapó Balázs

Ahogy azt korábban megírtuk, kilenc hónapja teljesen megváltozott a téti Limpár család élete. A harmincéves édesanya, Franciska év elején rosszullétre panaszkodott, majd összeomlott. Mint kiderült, agyi aneurizmában szenvedett, ami vele született rendellenesség. A meggyengült agyi érfal azonban január 12-én egyik pillanatról a másikra elpattant, és agyvérzést szenvedett. Állapotából adódóan részleges bénulás alakult ki nála, és jelenleg teljes ápolásra szorul. A legjobban az agy jobb oldala sérült. Júniusban engedték haza a kórházból, azóta édesanyja és testvérei ápolják otthon. Nagy előrelépés, hogy már a bal kezét fel tudja emelni, és kis segítséggel felhúzza magát, valamint a bal lábujjait is képes mozgatni.

Október 18-án Téten jótékonysági estet rendeztek, amelyen összefogott a település.

– Kis város, nagy szívvel! Büszke lehet magára mindenki, mi pedig rendkívül hálásak vagyunk! – mondta el László. – Összesen 2 532 235 forint gyűlt össze, ez elképesztő! – tette hozzá, még mindig az est hatása alatt.

