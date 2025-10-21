Lidl négy keréken: mutatjuk, hol vásárolhatunk Győr-Moson-Sopronban

Formabontó megoldással támogatja a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják az érdeklődőket termékeikkel. Az áruházlánc közlése szerint az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kap helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek.

A Lidl Győr-Moson-Sopron három kistelepülésére viszi el termékeit



A Lidl kistelepülésekre is visz tejet, kenyeret

A Lidl mozgó üzlete olyan településekre is elmegy, ahol nincs (vagy nagyon korlátozott) nagyobb áruház, illetve a helyi bolt kínálata szegényes. Ez főként azoknak lehet segítség, akiknek nincs autója vagy nehézkes eljutni a legközelebbi üzletbe. Mint megtudtuk, az árak pedig megegyeznek a hagyományos Lidl-áruházak árával.