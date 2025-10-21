53 perce
Lidl négy keréken: mutatjuk, hol vásárolhatunk Győr-Moson-Sopronban
Újszerű gondolattal kedveskedik a kistelepüléseken élőknek a Lidl. Nem kell azért autóba ülni vagy buszozni, azért, hogy náluk vásároljunk be. Győr-Moson-Sopronban három településre viszi el a Lidl az alapélelmiszereket.
Formabontó megoldással támogatja a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják az érdeklődőket termékeikkel. Az áruházlánc közlése szerint az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kap helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek.
A Lidl kistelepülésekre is visz tejet, kenyeret
A Lidl mozgó üzlete olyan településekre is elmegy, ahol nincs (vagy nagyon korlátozott) nagyobb áruház, illetve a helyi bolt kínálata szegényes. Ez főként azoknak lehet segítség, akiknek nincs autója vagy nehézkes eljutni a legközelebbi üzletbe. Mint megtudtuk, az árak pedig megegyeznek a hagyományos Lidl-áruházak árával.
Indulnak a Lidl mozgóboltok, nézze meg az első helyszíneket Győr-Moson-Sopronban!
A vállalat azt is kiemelte, hogy ez nemcsak üzleti lépés, hanem „gesztus” a vidéki közösségek felé: hogy ők is számíthatnak arra, hogy a nagyobb lánc kiszolgálja őket.
A program keretében 48 települést érnek el az országban, a legkisebb település egyébként száz lelkes.
Három helyszín első körben Győr-Moson-Sopronban
A Győri járás mellett Mosonmagyaróvár mellé és Rábaközbe is eljut a mozgó jármű, fedélzetén elsősorban alapélelmiszerrel, tejjel, kenyérrel, zöldségekkel és gyümölcsökkel. Megnéztük a mozgó üzletek nyitvatartását is.
- Kedden 7-11 óra között Rétalapon parkolt le a mozgó bolt.
- Ugyanebben az időszakban szerdán már Károlyházán vásárolhatunk, a régi Lajta műhely előtti területen.
- Innen pedig Szilsárkány felé veszi útját a négy keréken futó üzlet október 22-én: ott 13-16 óra között lehet beszerezni a termékeket.