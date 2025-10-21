41 perce
Faluról falura gurul a Lidl - A rétalapiak ezt gondolják a mozgóboltról - fotók, videó
A vidéki élethez a „sárga jégkrémes autó” jellegzetes dallamai annyira hozzátartoznak, hogy viccek születtek róla, sokan az ismert hanghoz a „Szólj anyádnak, jöjjön ki!” szellemes versikét is éneklik. Mindez jól összefoglalja, mit jelent manapság a boltokat nélkülöző falusi élet: ha jön a mozgóbolt, a háziasszonyok lehúzzák a tűzről a levest, a férfiak félbehagyják a fűnyírást, gyerekek értesítik a hírről szüleiket, majd szaladnak az utcára az emberek, hogy bevásárolhassanak. Ezt a vidéki miliőt gazdagítja a Lidl, ugyanis pár napja szélnek eresztette mozgóboltjait. Győr-Moson-Sopronban Rétalapon járt először a Lidl mozgóbolt.
– Szalámit, mirelit árut és sajtot vettem. Már másodjára jövök, mert megkért egy szomszéd, hogy hozzak neki is pár dolgot – árulta el kedden délelőtt kérdésünkre a rétalapi Timár Jánosné, aki biciklivel érkezett a település központjában parkoló Lidl mozgóbolthoz. – Általában Győrben szoktunk bevásárolni, úgy éri meg. Ahogy néztem, ugyanazokkal az árakkal számolnak, nem drágább, mintha a megszokott üzletben vásároltam volna be – tette hozzá elégedetten, majd sietősen biciklire pattant.
Rétalapon járt a Lidl mozgóboltja
Nem tévedett a rétalapi vásárló: a Lidl sajtóközleményéből kiderült, hogy a kínálat ugyanazon az áron érhető el, mint hagyományos áruházaikban. Azt írták, közel félszáz települést vettek célba, ahol összesen 27 ezren élnek.
A legkisebb település, ahova begördül a mozgóüzlet, a százas lélekszámú Hajdú-Bihar megyei Vekerd.
Fotók: Csapó Balázs
Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle termékből vásárolhatnak:
- így például friss zöldségek és gyümölcsök,
- tej- és tejtermékek,
- különféle szárazáruk,
- konzervek,
- illetve fagyasztott árucikkek közül lehet válogatni.
A mozgóbolt minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt továbbindulna a következő állomásra. Szerdán Károlyházára és Szilsárkányba gördül el a négybetűs bolt négy keréken.
Örülünk, hogy a mindennapi élethez szükséges alapvető dolgokat itt helyben, jó áron vásárolhattuk meg
– tudtuk meg egy helyi édesanyától, Szabó-Kiss Grétától.
Indulnak a Lidl mozgóboltok, nézze meg az első helyszíneket Győr-Moson-Sopronban!
Városból költöztünk ki Rétalapra, szokatlan volt eleinte, hogy nincs minden sarkon többféle üzlet. Általában Győrbe járunk bevásárolni, hetente vagy kéthetente. Sokkal kényelmesebb lenne kisgyerekes szülőként, ha helyben tudnánk megoldani a bevásárlást
– mondta el, utalva arra, hogy hozzájuk hasonlóan a legtöbben a környező nagyvárosokban oldják meg a bevásárlást.
A német diszkontáruház közleménye szerint, amennyiben a huszonöt napos Lidl országjárásuk sikeres lesz, a jövőben újabb települések is bekerülhetnek a programba.
