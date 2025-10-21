október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltérnek az árak?

1 órája

Faluról falura gurul a Lidl - A rétalapiak ezt gondolják a mozgóboltról - fotók, videó

Címkék#üzlet#Győr-Moson Sopron#Lidl#GasztroKalauz#mozgóbolt#kínálat

A vidéki élethez a „sárga jégkrémes autó” jellegzetes dallamai annyira hozzátartoznak, hogy viccek születtek róla, sokan az ismert hanghoz a „Szólj anyádnak, jöjjön ki!” szellemes versikét is éneklik. Mindez jól összefoglalja, mit jelent manapság a boltokat nélkülöző falusi élet: ha jön a mozgóbolt, a háziasszonyok lehúzzák a tűzről a levest, a férfiak félbehagyják a fűnyírást, gyerekek értesítik a hírről szüleiket, majd szaladnak az utcára az emberek, hogy bevásárolhassanak. Ezt a vidéki miliőt gazdagítja a Lidl, ugyanis pár napja szélnek eresztette mozgóboltjait. Győr-Moson-Sopronban Rétalapon járt először a Lidl mozgóbolt.

Pardavi Mariann

– Szalámit, mirelit árut és sajtot vettem. Már másodjára jövök, mert megkért egy szomszéd, hogy hozzak neki is pár dolgot – árulta el kedden délelőtt kérdésünkre a rétalapi Timár Jánosné, aki biciklivel érkezett a település központjában parkoló Lidl mozgóbolthoz. – Általában Győrben szoktunk bevásárolni, úgy éri meg. Ahogy néztem, ugyanazokkal az árakkal számolnak, nem drágább, mintha a megszokott üzletben vásároltam volna be – tette hozzá elégedetten, majd sietősen biciklire pattant.

A Lidl mozgóboltja Rétalapra is odaért
Timár Jánosné másodszor fordult a Rétalapon állomosozó Lidl mozgóboltban. 
Fotó: Csapó Balázs

Rétalapon járt a Lidl mozgóboltja

Nem tévedett a rétalapi vásárló: a Lidl sajtóközleményéből kiderült, hogy a kínálat ugyanazon az áron érhető el, mint hagyományos áruházaikban. Azt írták, közel félszáz települést vettek célba, ahol összesen 27 ezren élnek. 

A legkisebb település, ahova begördül a mozgóüzlet, a százas lélekszámú Hajdú-Bihar megyei Vekerd. 

Rétalapon járt a Lidl mozgóboltja

Fotók: Csapó Balázs

Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle termékből vásárolhatnak: 

  • így például friss zöldségek és gyümölcsök, 
  • tej- és tejtermékek, 
  • különféle szárazáruk, 
  • konzervek, 
  • illetve fagyasztott árucikkek közül lehet válogatni.

A mozgóbolt minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt továbbindulna a következő állomásra. Szerdán Károlyházára és Szilsárkányba gördül el a négybetűs bolt négy keréken. 

Örülünk, hogy a mindennapi élethez szükséges alapvető dolgokat itt helyben, jó áron vásárolhattuk meg 

– tudtuk meg egy helyi édesanyától, Szabó-Kiss Grétától. 

Bevásárolt a rétalapi Szabó család. 
Fotó: Csapó Balázs

Városból költöztünk ki Rétalapra, szokatlan volt eleinte, hogy nincs minden sarkon többféle üzlet. Általában Győrbe járunk bevásárolni, hetente vagy kéthetente. Sokkal kényelmesebb lenne kisgyerekes szülőként, ha helyben tudnánk megoldani a bevásárlást 

– mondta el, utalva arra, hogy hozzájuk hasonlóan a legtöbben a környező nagyvárosokban oldják meg a bevásárlást.

A német diszkontáruház közleménye szerint, amennyiben a huszonöt napos Lidl országjárásuk sikeres lesz, a jövőben újabb települések is bekerülhetnek a programba.

Itt a lista, ide gurul a Lidl mozgóbolt, kattintson a kiemelt szavakra!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu