Faluról falura gurul a Lidl - A rétalapiak ezt gondolják a mozgóboltról - fotók, videó

– Szalámit, mirelit árut és sajtot vettem. Már másodjára jövök, mert megkért egy szomszéd, hogy hozzak neki is pár dolgot – árulta el kedden délelőtt kérdésünkre a rétalapi Timár Jánosné, aki biciklivel érkezett a település központjában parkoló Lidl mozgóbolthoz. – Általában Győrben szoktunk bevásárolni, úgy éri meg. Ahogy néztem, ugyanazokkal az árakkal számolnak, nem drágább, mintha a megszokott üzletben vásároltam volna be – tette hozzá elégedetten, majd sietősen biciklire pattant.

Timár Jánosné másodszor fordult a Rétalapon állomosozó Lidl mozgóboltban.

Fotó: Csapó Balázs

Rétalapon járt a Lidl mozgóboltja

Nem tévedett a rétalapi vásárló: a Lidl sajtóközleményéből kiderült, hogy a kínálat ugyanazon az áron érhető el, mint hagyományos áruházaikban. Azt írták, közel félszáz települést vettek célba, ahol összesen 27 ezren élnek.

A legkisebb település, ahova begördül a mozgóüzlet, a százas lélekszámú Hajdú-Bihar megyei Vekerd.