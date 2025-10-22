1 órája
A Lidl kisbusza Károlyházára is befutott - fotók
Szerdán reggel Károlyháza bejáratánál parkolt le a Lidl kisbusz. A kistelepülésen élők különösen örültek a Lidl kisbusz érkezésének, ugyanis a helyi kisbolt épp tavaly ősszel zárt be.
Formabontó megoldással támogatja a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják az érdeklődőket termékeikkel. Az áruházlánc közlése szerint az üzletté alakított Lidl kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kap helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek. Szerdán reggel Károlyházára érkezett a mozgóbolt, a helyiek nagy örömére.
Lidl kisbuszból vásárolhattak a károlyháziak
– Megkeresett minket a Lidl, hogy nyitottak lennénk arra, hogy a kisbuszukat fogadjuk. Tavaly szeptemberben zártam be a helyi kisboltot, így jelenleg nincs is a trafikon kívül más üzlet Károlyházán. Mozgóbolt jön még hozzánk kedden, csütörtökön és szombaton, ők csak pékárukat hoznak – avatott be Barna Péter, Károlyháza polgármestere, aki korábban a helyi boltot is üzemeltette.
Mint elmondta, maga is a diszkontáruházban szokott vásárolni, és tudomása szerint a helyiek körében is népszerű az áruházlánc.
A Lidl kisbusza Károlyházán is megfordultFotók: Kerekes István
– A közösségi oldalainkon is igyekeztünk népszerűsíteni a lehetőséget, ugyanis szeretnénk, ha minél többen jönnének vásárolni. Bízunk benne, hogy lesz még folytatása, és eljön még hozzánk a Lidl kisbusz – tette hozzá a faluvezető.
Ugyan még kisérkezésünkkor nem volt sok vásárló, ám amíg várakoztunk, egyre többen érkeztek. Volt, aki konkrét bevásárlólistával, akadt, aki csak megnézni, mit lehet kapni és beszerezni ezt-azt a háztartásba. A Lidl munkatársai segítőkészen információkat is nyújtottak, miket lehet kapni, mi lett aznapra olcsóbb.
Főként az idősebbeknek segítség
– A feleségem szokott bevásárolni Mosonmagyaróváron, nincs autónk, így főként vonattal közlekedünk. Mi fiatalok meg tudjuk oldani, ám az idősebbeknek nehezebb, hogy nincs helyben bolt – vélekedett Pálfi Attila, amíg a neje a banántól a margarinig több terméket is beszerzett.
– A Facebookról értesültem, hogy jön a kisbusz hozzánk. Mi egyébként kilencven százalékban a Lidlben vásárolunk, szeretjük az árakat és a minőséget is. Mivel a hosszú hétvégére elutazunk, most inkább csak zöldséget és gyümölcsöt vennék – vette át a szót Divós Bekő Vivien.
Pekerniczki Istvánné is sorban állt férjével: a nyugdíjas házaspár tíz gyermeket nevelt fel. Mint elmondták, nyugdíjasként ingyen utazhatnak Győrbe és Mosonmagyaróvárra, ahol a beszerzéseket megoldják, néha pedig unokájuk viszi el autóval őket, ha nagybevásárlásra készülnek. Pappné Mészáros Anita is azt mondta, hogy havonta egyszer mennek bevásárolni a mosonmagyaróvári Lidlbe.
– Hátha szerencsénk lesz, és legalább havonta egyszer eljön hozzánk a Lidl kisbusza. Örül a lehetőségnek mindenki, sok a nyugdíjas a településen – mutatta kosárát Anita, aki élelmiszerek mellett tisztítószert is vásárolt.
Rétalap és Károlyháza után szerdán 13-16 óra között Szilsárkányban is megáll a Lidl mozgó boltja.