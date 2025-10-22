A Lidl kisbusza Károlyházára is befutott - fotók

Formabontó megoldással támogatja a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják az érdeklődőket termékeikkel. Az áruházlánc közlése szerint az üzletté alakított Lidl kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kap helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek. Szerdán reggel Károlyházára érkezett a mozgóbolt, a helyiek nagy örömére.

A Lidl kisbusz szerdán reggel Károlyházán várta a vásárlókat.

Fotó: Kerekes István

Lidl kisbuszból vásárolhattak a károlyháziak

– Megkeresett minket a Lidl, hogy nyitottak lennénk arra, hogy a kisbuszukat fogadjuk. Tavaly szeptemberben zártam be a helyi kisboltot, így jelenleg nincs is a trafikon kívül más üzlet Károlyházán. Mozgóbolt jön még hozzánk kedden, csütörtökön és szombaton, ők csak pékárukat hoznak – avatott be Barna Péter, Károlyháza polgármestere, aki korábban a helyi boltot is üzemeltette.

Mint elmondta, maga is a diszkontáruházban szokott vásárolni, és tudomása szerint a helyiek körében is népszerű az áruházlánc.