október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bevásárlás

1 órája

A Lidl kisbusza Károlyházára is befutott - fotók

Címkék#Lidl#GasztroKalauz#kisbusz#élelmiszer

Szerdán reggel Károlyháza bejáratánál parkolt le a Lidl kisbusz. A kistelepülésen élők különösen örültek a Lidl kisbusz érkezésének, ugyanis a helyi kisbolt épp tavaly ősszel zárt be.

Mészely Réka

Formabontó megoldással támogatja a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását a Lidl. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják az érdeklődőket termékeikkel. Az áruházlánc közlése szerint az üzletté alakított Lidl kisbuszban több mint 80-féle kiváló minőségű termék kap helyet, köztük zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek. Szerdán reggel Károlyházára érkezett a mozgóbolt, a helyiek nagy örömére.

A Lidl kisbusz szerdán reggel Károlyházán várta a vásárlókat.
A Lidl kisbusz szerdán reggel Károlyházán várta a vásárlókat.
Fotó: Kerekes István

Lidl kisbuszból vásárolhattak a károlyháziak

– Megkeresett minket a Lidl, hogy nyitottak lennénk arra, hogy a kisbuszukat fogadjuk. Tavaly szeptemberben zártam be a helyi kisboltot, így jelenleg nincs is a trafikon kívül más üzlet Károlyházán. Mozgóbolt jön még hozzánk kedden, csütörtökön és szombaton, ők csak pékárukat hoznak – avatott be Barna Péter, Károlyháza polgármestere, aki korábban a helyi boltot is üzemeltette. 

Mint elmondta, maga is a diszkontáruházban szokott vásárolni, és tudomása szerint a helyiek körében is népszerű az áruházlánc. 

A Lidl kisbusza Károlyházán is megfordult

Fotók: Kerekes István

– A közösségi oldalainkon is igyekeztünk népszerűsíteni a lehetőséget, ugyanis szeretnénk, ha minél többen jönnének vásárolni. Bízunk benne, hogy lesz még folytatása, és eljön még hozzánk a Lidl kisbusz – tette hozzá a faluvezető. 

Ugyan még kisérkezésünkkor nem volt sok vásárló, ám amíg várakoztunk, egyre többen érkeztek. Volt, aki konkrét bevásárlólistával, akadt, aki csak megnézni, mit lehet kapni és beszerezni ezt-azt a háztartásba. A Lidl munkatársai segítőkészen információkat is nyújtottak, miket lehet kapni, mi lett aznapra olcsóbb. 

Főként az idősebbeknek segítség

– A feleségem szokott bevásárolni Mosonmagyaróváron, nincs autónk, így főként vonattal közlekedünk. Mi fiatalok meg tudjuk oldani, ám az idősebbeknek nehezebb, hogy nincs helyben bolt – vélekedett Pálfi Attila, amíg a neje a banántól a margarinig több terméket is beszerzett. 

– A Facebookról értesültem, hogy jön a kisbusz hozzánk. Mi egyébként kilencven százalékban a Lidlben vásárolunk, szeretjük az árakat és a minőséget is. Mivel a hosszú hétvégére elutazunk, most inkább csak zöldséget és gyümölcsöt vennék – vette át a szót Divós Bekő Vivien. 

Pekerniczki Istvánné is sorban állt férjével: a nyugdíjas házaspár tíz gyermeket nevelt fel. Mint elmondták, nyugdíjasként ingyen utazhatnak Győrbe és Mosonmagyaróvárra, ahol a beszerzéseket megoldják, néha pedig unokájuk viszi el autóval őket, ha nagybevásárlásra készülnek. Pappné Mészáros Anita is azt mondta, hogy havonta egyszer mennek bevásárolni a mosonmagyaróvári Lidlbe. 

– Hátha szerencsénk lesz, és legalább havonta egyszer eljön hozzánk a Lidl kisbusza. Örül a lehetőségnek mindenki, sok a nyugdíjas a településen – mutatta kosárát Anita, aki élelmiszerek mellett tisztítószert is vásárolt. 

Rétalap és Károlyháza után szerdán 13-16 óra között Szilsárkányban is megáll a Lidl mozgó boltja. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu