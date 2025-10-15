1 órája
Ez a termék csütörtöktől kapható a Lidlben, de ne keresse a polcokon!
Újabb termék kedvező áron. A Lidl ismét meghökkentő ajánlattal ált elő: betonkeverőt árul, melyhez csak előrendeléssel, a Lidl Plus felhasználói profillal lehet hozzájutni.
A Lidl 99.999 forintos áron hirdeti betonkeverőjét. A Parkside termékre október 16. és 19. között – vagy a készlet erejéig – lehet előrendelést leadni. Ehhez nem kell más, mint Lidl Plus-alkalmazás, felhasználóként egy előrendeléssel három darab termék vásárolható, melyet átvételkor kell kifizetni. Az átvételi hely is kiválasztható.
Ezt tudja a Lidl betonkeverője
A betonkeverő egyébként nagy teljesítménnyel bír, 550 wattos a motor, A 120 literes elforgatható dobban a keverési mennyiség legfeljebb 91 liter beton, a dob nyílása 39 centiméteres. Maximum 26 fordulatot tud percenként. Mindezeken felül robosztus, stabil acélállvány gondoskodik a biztonságról.