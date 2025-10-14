Lezárják az M85-ös autóúton a soproni alagutat

10. 14-én a kora reggeli óráktól 15-én hajnali 5-ig lezárásra kerül az M85-ös autóút a 88-as és a 93-as km-ek között (Fertőrákos és Ágfalva térségében), mert a kötelező féléves munkákat végzik az alagútban.

A lezárás ideje alatt többek között letisztítják a falakat, a kamerákat, lámpatesteket, ellenőrzik a szenzorokat, elvégzik a segélykérő telefonok, ventillátorok karbantartását, elvégzik az eszközök kötelező felülvizsgálatát.

Az arra közlekedőket kérik, hogy figyeljék a kihelyezett terelöútvonalat jelző táblákat! - Írta az MKIF.