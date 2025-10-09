1 órája
Lexus és Toyota szalon megnyitó Győrben
A Lexus új fejezetének kezdete Magyarországon és Győrben. A japán autók győri hódításának újabb lépcsőfoka.
Az AutoWallis Inicial történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett csütörtökön: elindult a Lexus prémium gépjárművek forgalmazása Győrben, méghozzá a Külső Veszprémi úton. A Lexus a japán autógyár, a Toyota óriásvállalat luxusautókat gyártó leányvállalata.
Japán autók győri hódítása
A csütörtöki ünnepélyes megnyitón mutatták be először a nagyközönségnek a vadonatúj Lexus szalont és modellkínálatot. A győri Toyota-szalon megújult, míg a Lexus-szalon teljesen új Győrben. Eddig Nyugat-Magyarországon nem volt Lexus-szalon. A most nyitott a hatodik, eddig Budapesten, Szegeden és Debrecenben volt csak. A megnyitón előbb Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója énekelte el Frank Sinatra örökzöld dalát, a My wayt, majd Taródy Zsolt, az AutoWallis ügyvezetője ismertette a cég múltját, kezdetét. Azt is elmondta, hogy az új szalon belépő a prémium márkák világába. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, a szalonba lépve az ügyfél jól érezze magát. Az eseményen exkluzív bemutatóval és állófogadás várták a sajtó képviselőit.
Lexus és Toyota szalon megnyitó GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
Egyterű, sportos prémiumautók
László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi országigazgatója a megnyitón elmondta lapunknak, hogy a Toyota három éve piacvezető Magyarországon. Évente 17-18 000 autót értékesítenek. A Lexus a prémium kategóriában a hazai piacon háromról hét százalékra növelte lévén részesedését, idén 1500 autót adhatnak el - néhány éve még 500 volt ez a szám. Több győri sportolót, művészt támogatnak, így például a Győri Nemzeti Színház hivatalos főtámogatója és mobilitási partnere a Lexus Győr a 2025-26-os évadban is. A győri, most nyílt, a legújabb arculati elemeket tartalmazó Lexus-szalonban megtalálható a legnépszerűbb modellek, illetve az egyterű, sportos prémiumautók alkotják a kínálat gerincét: az UX 300h, az NX 450h és az RX 450h+.De érkeznek elektromos modellek is.