Lexus és Toyota szalon megnyitó Győrben

Az AutoWallis Inicial történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett csütörtökön: elindult a Lexus prémium gépjárművek forgalmazása Győrben, méghozzá a Külső Veszprémi úton. A Lexus a japán autógyár, a Toyota óriásvállalat luxusautókat gyártó leányvállalata.

Japán autók hódítanak Győrben.

fotó: Krizsán Csaba

Japán autók győri hódítása

A csütörtöki ünnepélyes megnyitón mutatták be először a nagyközönségnek a vadonatúj Lexus szalont és modellkínálatot. A győri Toyota-szalon megújult, míg a Lexus-szalon teljesen új Győrben. Eddig Nyugat-Magyarországon nem volt Lexus-szalon. A most nyitott a hatodik, eddig Budapesten, Szegeden és Debrecenben volt csak. A megnyitón előbb Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója énekelte el Frank Sinatra örökzöld dalát, a My wayt, majd Taródy Zsolt, az AutoWallis ügyvezetője ismertette a cég múltját, kezdetét. Azt is elmondta, hogy az új szalon belépő a prémium márkák világába. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, a szalonba lépve az ügyfél jól érezze magát. Az eseményen exkluzív bemutatóval és állófogadás várták a sajtó képviselőit.