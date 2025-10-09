október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új fejezet

1 órája

Lexus és Toyota szalon megnyitó Győrben

Címkék#AutoWallis Inicial#Toyota#Lexus

A Lexus új fejezetének kezdete Magyarországon és Győrben. A japán autók győri hódításának újabb lépcsőfoka.

Kisalföld.hu

Az AutoWallis Inicial történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett csütörtökön: elindult a Lexus prémium gépjárművek forgalmazása Győrben, méghozzá a Külső Veszprémi úton. A Lexus a japán autógyár, a Toyota óriásvállalat luxusautókat gyártó leányvállalata. 

Japán autók hódítanak Győrben.
fotó: Krizsán Csaba

Japán autók győri hódítása

A csütörtöki ünnepélyes megnyitón mutatták be először a nagyközönségnek a vadonatúj Lexus szalont és modellkínálatot. A győri Toyota-szalon megújult, míg a Lexus-szalon teljesen új Győrben. Eddig Nyugat-Magyarországon nem volt Lexus-szalon. A most nyitott a hatodik, eddig Budapesten, Szegeden és Debrecenben volt csak. A megnyitón előbb Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója énekelte el Frank Sinatra örökzöld dalát, a My wayt, majd Taródy Zsolt, az AutoWallis ügyvezetője ismertette a cég múltját, kezdetét. Azt is elmondta, hogy az új szalon belépő a prémium márkák világába. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb, a szalonba lépve az ügyfél jól érezze magát. Az eseményen exkluzív bemutatóval és állófogadás várták a sajtó képviselőit.

Lexus és Toyota szalon megnyitó Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

Egyterű, sportos prémiumautók

László Richárd, a Toyota Central Europe magyarországi országigazgatója a megnyitón elmondta lapunknak, hogy a Toyota három éve piacvezető Magyarországon. Évente 17-18 000 autót értékesítenek. A Lexus a prémium kategóriában a hazai piacon háromról hét százalékra növelte lévén részesedését, idén 1500 autót adhatnak el - néhány éve még 500 volt ez a szám. Több győri sportolót, művészt támogatnak, így például a Győri Nemzeti Színház hivatalos főtámogatója és mobilitási partnere a Lexus Győr a 2025-26-os évadban is. A győri, most nyílt, a legújabb arculati elemeket tartalmazó Lexus-szalonban megtalálható a legnépszerűbb modellek, illetve az egyterű, sportos prémiumautók alkotják a kínálat gerincét: az UX 300h, az NX 450h és az RX 450h+.De érkeznek elektromos modellek is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu