75 év a múlt tükrében: jubileum a Soproni Levéltárban - Képgaléria

A nap több tematikus blokkban zajlott. Elsőként megható megemlékezést tartottak a februárban elhunyt kolléganőről, Dominkovicsné Szakács Anitáról, aki nemcsak a levéltár munkatársa, hanem elismert kutató is volt.

Ödenburger Lili titokzatos alakja Fotó: Varga Henrietta

A rendezvény másik különlegessége az intézmény „titokzatos alakja”, Ödenburger Lili volt, egy fiktív, de a levéltár által megalkotott figura, aki a közönséget a Soproni Tudós Társaság történetébe vezette be. Az eseményhez kapcsolódó kamarakiállításban a látogatók eredeti dokumentumokat láthattak Lackner Kristófhoz és Széchenyi Istvánhoz köthetően, valamint az újonnan újjáalakuló Tudós Társaság anyagaiból is ízelítőt kaptak.

A nap zárásaként Kelemen Dávid levéltáros mutatta be Sopronkövesd monográfiájának első kötetét, amelyről Kelemen Istvánnal, a Soproni Múzeum gyűjteményvezetőjével beszélgetett – „Kelemen kontra Kelemen” címmel.

A jubileumhoz köthetően a levéltár termei is megújultak. A koncepciót Simonné Prezenszki Erzsébet levéltárpedagógus dolgozta ki. A hat tárlóban a városi kulturális intézményekhez kötődő dokumentumokat és tárgyakat helyezték el, tematikusan elrendezve.

- Azt szerettük volna, ha a kiállítás tükrözi, mennyire sokrétű a munkánk, és hogy a levéltár is élő része a város kulturális életének – mondta Fiziker Róbert.