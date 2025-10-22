1 órája
75 év a múlt tükrében: jubileum a Soproni Levéltárban - Képgaléria
Sopron adott otthont a „Történelem ránk bízta magát” című levéltári napnak, amely a történeti értékek megőrzésének és a közgyűjtemények együttműködésének fontosságát helyezte a középpontba. Az eseményen a szakmai program mellett kulturális élmények is várták a résztvevőket.
A Soproni Levéltár idén nemcsak múltját, hanem jelenét és jövőjét is ünnepelte: 75 éve, 1950-ben jött létre mai formájában, amikor az akkori 29-es törvényerejű rendelet egyesítette a vármegyei és városi levéltárat. E jeles évforduló alkalmából a Levéltári Nap különleges programsorozattal várta a szakmai közönséget – méltó módon idézve meg a város kulturális örökségét.
Levéltári nap új köntösben
- Úgy gondoltuk, hogy a régi időket egy kicsit megidézve, szervezünk egy olyan kulturális kerekasztalt, amilyet hajdan Nagy Frigyes is tartott a Sanssouci kastélyban – mesélte Fiziker Róbert, a Soproni Levéltár igazgatója. A rendezvényen a város közgyűjteményeinek – a múzeum, a városi és egyetemi könyvtár, valamint a levéltár – képviselői ültek egy asztalhoz, hogy közösen gondolkodjanak a múlt értékeiről és a kulturális intézmények jövőjéről.
Nézze meg az esemény képgalériáját:
75 év a múlt tükrében: jubileum a Soproni LevéltárbanFotók: Varga Henrietta
A nap több tematikus blokkban zajlott. Elsőként megható megemlékezést tartottak a februárban elhunyt kolléganőről, Dominkovicsné Szakács Anitáról, aki nemcsak a levéltár munkatársa, hanem elismert kutató is volt.
A rendezvény másik különlegessége az intézmény „titokzatos alakja”, Ödenburger Lili volt, egy fiktív, de a levéltár által megalkotott figura, aki a közönséget a Soproni Tudós Társaság történetébe vezette be. Az eseményhez kapcsolódó kamarakiállításban a látogatók eredeti dokumentumokat láthattak Lackner Kristófhoz és Széchenyi Istvánhoz köthetően, valamint az újonnan újjáalakuló Tudós Társaság anyagaiból is ízelítőt kaptak.
A nap zárásaként Kelemen Dávid levéltáros mutatta be Sopronkövesd monográfiájának első kötetét, amelyről Kelemen Istvánnal, a Soproni Múzeum gyűjteményvezetőjével beszélgetett – „Kelemen kontra Kelemen” címmel.
A jubileumhoz köthetően a levéltár termei is megújultak. A koncepciót Simonné Prezenszki Erzsébet levéltárpedagógus dolgozta ki. A hat tárlóban a városi kulturális intézményekhez kötődő dokumentumokat és tárgyakat helyezték el, tematikusan elrendezve.
- Azt szerettük volna, ha a kiállítás tükrözi, mennyire sokrétű a munkánk, és hogy a levéltár is élő része a város kulturális életének – mondta Fiziker Róbert.
A megújult kiállítás tematikája a „közgyűjtemények egységét” hirdeti: a levéltár, a múzeum és a könyvtár közös örökségét mutatja be. Régi térképek, 1500-as évekbeli kalendáriumok, kéziratok, anyakönyvek és személyes naplók sorakoznak a tárlókban, miközben a falakon Sopron város fejlődésének lenyomatai elevenednek meg. A kiállításban több kuriózum is helyet kapott. Kelemen Dávid elmondta, hogy a tárlókban nemcsak iratok, hanem különleges tárgyak is szerepelnek.
- Találtunk hamis pénzt 1841-ből, egy rováspálcát, amelyre adókat jegyeztek fel, sőt egy 1860-as években talált házalóasszony tarisznyáját is, benne a személyes irataival. Az egyik legértékesebb darab Sopron város 1622. évi ezüst pecsétnyomója, amely mellett a Sopron vármegyei koldus- és mezőőri táblákat is bemutatjuk, egyedülálló emlékként a város társadalmi múltjából.