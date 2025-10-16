Újabb lemezfelvételt készített a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Ismét egy mérföldkőhöz érkezett a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar, hiszen újabb lemezfelvétel készült az együttessel. A munkafolyamat során egy különleges repertoárt rögzítettek.

Újabb lemezt vett fel a a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Fotó: Fodor_Regina_Greta

Lemezfelvétel a szimfonikusokkal

Ludwig van Beethoven István király nyitánya és a 200 éve született Johann Strauss művei mellett egy igazi kuriózum is szerepel az albumon: a Nemzet Művésze címmel kitüntetett soproni születésű, Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Soproni József 4. szimfóniája. A mű, mely az egyik legismertebb Bach-fiú, Carl Philipp Emanuel Bach munkássága előtt tiszteleg, eddig csupán kézirat formájában volt hozzáférhető. A zenekar gondozásában elkészült a kotta digitalizálása, így a szimfónia most először csendülhet fel teljes formájában.

- Együttesünk számára kiemelten fontos, hogy a koncertezések mellett kiváló minőségben örökítse meg a szimfonikus repertoár értékes darabjait, és a klasszikus zenei világ online felületein is jelen legyünk - mondta el Kóczán Péter, a zenekar művészeti vezetője.

A felvétel zenei rendezője Dvorák Zsuzsanna, aki több alkalommal dolgozott már együtt a soproni együttessel, hangmérnöke pedig Vincze Attila volt. A munka a napokban zárult, a lemez bemutatója 2026 tavaszán lesz, a Magyar Zene Házában.