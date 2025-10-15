A Kossuth-gimi Lego csodáitól káprázik a szemünk - sok-sok fotó

Kastélyok, űrhajó, sportkocsik, mesehősök sorakoztak a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumban, ahol Lego-kiállítás nyílt. A Lego tanulóklub és a Kockanapok közösen mutatták be kockacsodáikat.

Lenyűgöző Lego kiállítással készültek a diákok.

Fotó: Kerekes István

Lego kiállítás a Kossuthban

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium adománygyűjtő estjéhez kapcsolódóan az intézmény tanárai és diákjai saját gyűjteményéből és egyéni alkotásaikból LEGO kiállítást szervezett a Lego tanulóklub szerdán délután a gimnáziumban. A belépődíjként adományt fogadtak el az iskola javára, tehát a programot a jótékonyság jegyében hirdették meg.

A diákok növényeket, matricákat, süteményeket is árusítottak az esemény keretében.

Kovács Anita a Lego Tanulóklubtól érdeklődésünkre elmondta, hogy az óvodásoktól a felnőttekig alkottak Lego-csodákat és bemutatták azokat. Már nem kapható, de szívükhöz közel álló készletekből is nyújtottak ízelítőt. És nagy örömükre csatlakozott Zentai Ferenc gyűjtő is a közös kiállításhoz.

A Kockanapok szervezője országos hírnévre is szert tett kiállításaival. Mint megtudtuk, nyolc mosonmagyaróvári kiállítása volt eddig és az év végéig eléri országosan a századikat, ugyanis hamarosan Székesfehérvárra, Debrecenbe és Szegedre is elviszi a kockaalkotásokat.

