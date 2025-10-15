október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotás és adománygyűjtés

1 órája

A Kossuth-gimi Lego csodáitól káprázik a szemünk - sok-sok fotó

Címkék#gyűjtemény#intézmény#mesehős#mosonmagyaróvári#Zentai Ferenc#Kossuth-gimiben#Lego tanulóklub#diák#kastély

A Lego Tanulóklub harmadszor szervezett kiállítást a mosonmagyaróvári Kossuth-gimnáziumban. Az adománygyűjtő délutánhoz csatlakozott a legnagyobb mosonmagyaróvári Lego-gyűjtő, Zentai Ferenc is, akitől megtudtuk, lassan századik tárlatára készül a Kockanapok.

Mészely Réka

Kastélyok, űrhajó, sportkocsik, mesehősök sorakoztak a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumban, ahol Lego-kiállítás nyílt. A Lego tanulóklub és a Kockanapok közösen mutatták be kockacsodáikat. 

Lenyűgöző Lego kiállítással készültek a diákok.
Lenyűgöző Lego kiállítással készültek a diákok.
Fotó: Kerekes István

Lego kiállítás a Kossuthban

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium adománygyűjtő estjéhez kapcsolódóan az intézmény tanárai és diákjai saját gyűjteményéből és egyéni alkotásaikból LEGO kiállítást szervezett a Lego tanulóklub szerdán délután a gimnáziumban. A belépődíjként adományt fogadtak el az iskola javára, tehát a programot a jótékonyság jegyében hirdették meg.

A diákok növényeket, matricákat, süteményeket is árusítottak az esemény keretében. 

Kovács Anita a Lego Tanulóklubtól érdeklődésünkre elmondta, hogy az óvodásoktól a felnőttekig alkottak Lego-csodákat és bemutatták azokat. Már nem kapható, de szívükhöz közel álló készletekből is nyújtottak ízelítőt. És nagy örömükre csatlakozott Zentai Ferenc gyűjtő is a közös kiállításhoz. 

A Kockanapok szervezője országos hírnévre is szert tett kiállításaival. Mint megtudtuk, nyolc mosonmagyaróvári kiállítása volt eddig és az év végéig eléri országosan a századikat, ugyanis hamarosan Székesfehérvárra, Debrecenbe és Szegedre is elviszi a kockaalkotásokat. 

A kiállításról készült fotógalériánkat az alábbiakban tekintheti meg:

A Kossuth-gimi Lego csodáitól káprázik a szemünk

Fotók: Kerekes István

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu