október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotás

57 perce

Lego kiállításon a kockacsodák

Címkék#Kockanapok#Lego#mosonmagyaróvári#Kossuth Gimnáziumban#Kossuth Lajos Gimnáziumban#kockacsoda

Lego kiállítás nyílik szerdán a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban. A Lego tanulóklub és a Kockanapok közösen mutatják be kockacsodáikat.

Kisalföld.hu
Lego kiállításon a kockacsodák

Lego kiállítás nyílik a Kossuth Gimnáziumban

Lego kiállítás nyílik október 15-én, szerdán délután 2 órától a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumban. A Lego tanulóklub és a Kockanapok összefogásában létrejövő tárlatra a kicsiket és nagyokat egyaránt várják. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu