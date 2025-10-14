Lego kiállításon a kockacsodák

Alkotás
Lego kiállítás nyílik szerdán a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban. A Lego tanulóklub és a Kockanapok közösen mutatják be kockacsodáikat.
Lego kiállítás nyílik október 15-én, szerdán délután 2 órától a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnáziumban. A Lego tanulóklub és a Kockanapok összefogásában létrejövő tárlatra a kicsiket és nagyokat egyaránt várják.
