Először, de nem utoljára rendeztek lecsófesztivált Babóton - videó

– Úgy gondoltuk, kell valami, amivel méltóképpen elbúcsúzhat a nyártól a közösség, így született a lecsófesztivál ötlete – emlékezett vissza a kezdetekre Nyikos Gábor, Babót polgármestere a szeptember 27-én megrendezett Lecsó- és Pálinkafesztivál színpadán.

Az első babóti Lecsó- és pálinkafesztiválon a Kisalföld csapata is indult, oklevéllel zártuk a napot.

Fotó: Kisalföld

Lecsófesztivál a közelben nincs, gondoltuk, itt az ideje, hogy legyen. Jövőre is szeretnénk megrendezni!

– ígérte.

A gondolatokat tettek követték, így a sportpálya mellett három tucat főzőállomáson készültek a lecsó különféle variációi. Olyan különleges verziók is születtek, mint a májas, a szarvaskolbászos és a fürjtojásos. Pálinkából 54 mintát adtak le. Az ételeket és italokat szakmai zsűri bírálta.

Az ételeket támogatói jeggyel lehetett megvásárolni, összesen 177 ezer forint gyűlt össze, amelyet a babóti óvodának ajánlottak fel. A főzőcsapatok a hozzávalókat támogatóktól kapták.

Az egyik különleges csapat a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkörének brigádja volt. Szeletelés és kevergetés közben vidáman nótáztak. Hogy jól passzolt-e a magyaros illat mellé a magyar nóta, az nem kérdés. A dalkör tagjaitól lehetett nótát kérni, és bizony, kértek is. Többen videóra is vették a rögtönzött előadást.

Kattintson a videóra, és hallgasson bele a lecsófesztiválon elhangzott nótába!