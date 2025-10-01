54 perce
Először, de nem utoljára rendeztek lecsófesztivált Babóton - videó
Ahány lecsó, annyi szokás. A babóti Lecsó- és Pálinkafesztiválon meg is adták a módját: volt, aki májjal, szarvaskolbásszal vagy éppen fürjtojással gazdagította. Lecsófesztivált rendeztek Babóton: először, de nem utoljára.
– Úgy gondoltuk, kell valami, amivel méltóképpen elbúcsúzhat a nyártól a közösség, így született a lecsófesztivál ötlete – emlékezett vissza a kezdetekre Nyikos Gábor, Babót polgármestere a szeptember 27-én megrendezett Lecsó- és Pálinkafesztivál színpadán.
Lecsófesztivál a közelben nincs, gondoltuk, itt az ideje, hogy legyen. Jövőre is szeretnénk megrendezni!
– ígérte.
A gondolatokat tettek követték, így a sportpálya mellett három tucat főzőállomáson készültek a lecsó különféle variációi. Olyan különleges verziók is születtek, mint a májas, a szarvaskolbászos és a fürjtojásos. Pálinkából 54 mintát adtak le. Az ételeket és italokat szakmai zsűri bírálta.
Az ételeket támogatói jeggyel lehetett megvásárolni, összesen 177 ezer forint gyűlt össze, amelyet a babóti óvodának ajánlottak fel. A főzőcsapatok a hozzávalókat támogatóktól kapták.
Az egyik különleges csapat a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalkörének brigádja volt. Szeletelés és kevergetés közben vidáman nótáztak. Hogy jól passzolt-e a magyaros illat mellé a magyar nóta, az nem kérdés. A dalkör tagjaitól lehetett nótát kérni, és bizony, kértek is. Többen videóra is vették a rögtönzött előadást.
Kattintson a videóra, és hallgasson bele a lecsófesztiválon elhangzott nótába!
A szórakoztatásról a Trió együttes is gondoskodott a színpadon, amely retró dalokat játszott. A nap végén a gyanógeregyei amatőr színtársulat lépett fel, akik humorral reflektáltak a modern élet problémáira darabjukban.