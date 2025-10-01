Elhoztuk a babóti lecsófesztivál 133 legjobb pillanatát – XXL-galéria

Szeptember 27-én rendezték az első, de a tervek szerint nem az utolsó Lecsó- és Pálinkafesztivált Babóton. A sportpálya mellett három tucat főzőállomáson készültek a lecsó különféle variációi. Olyan különleges verziók is születtek, mint a májas, a szarvaskolbászos és a fürjtojásos. Pálinkából 54 mintát adtak le. Az ételeket és italokat szakmai zsűri bírálta. A kiemelt szavakra kattintva elolvashatja helyszíni riportunkat, sőt, belehallgathat az egyik legvidámabb csapat, a fertőszentmiklósi férfidalkör nótázásába is!

Lecsó- és Pálinkafesztivált rendeztek Babóton szeptember 27-én.

Fotó: Hamar József

Kattintson a képre és lapozza végig a babóti Lecsó- és Pálinkafesztiválon készült képgalériát! Ilyen volt a babóti lecsófesztivál: